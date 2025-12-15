Χειροπέδες περάστηκαν στον γιο του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ορίστηκε στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Νικ κατηγορείται ότι σκότωσε τους γονείς του ενώ η αδερφή του τους βρήκε με κομμένο το λαιμό στο σπίτι τους την Κυριακή (14.15.2025) στη συνοικία Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Σημειώνεται πως ο Νικ ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια.

Οι Αρχές συνεχίζουν την ανάκριση του και την έρευνα της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τον όλο τον κόσμο.