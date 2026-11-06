Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, συνελήφθη από το FBI για την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας.

Πάνω από δώδεκα πράκτορες έφτασαν στην μονάδα φροντίδας στη Φλόριντα, όπου ζει το τελευταίο διάστημα. Στο σημείο έφτασε επίσης και ένα ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον 82χρονο, ο οποίος είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Του πέρασαν χειροπέδες, καθώς είναι γνωστό ότι εδώ και εβδομάδες βρισκόταν στο στόχαστρο των Αρχών για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Βίντεο από την σύλληψη του Τόμας Μαρκλ:

Πώς αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο

Οι εικόνες που φέρεται να βρέθηκαν σε σπίτι του στις Φιλιππίνες ανακαλύφθηκαν από τον γιο του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ο οποίος έψαχνε στα υπάρχοντα του πατέρα του αναζητώντας ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο 60χρονος αδελφός της δούκισσας κατήγγειλε τον πατέρα του τον Ιούλιο, αφού βρήκε μια «τεράστια ποσότητα υλικού» στο ακίνητο, το οποίο φέρεται να ήταν κρυμμένο ανάμεσα σε οικογενειακά αναμνηστικά.

Επικοινώνησε κατευθείαν με τους ερευνητές του FBI και ανέφερε ακόμη τα νοσηρά ευρήματα στο Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (NCMEC). Παράλληλα, ανησυχητικό υλικό παιδικής πορνογραφίας φέρεται επίσης να ανακαλύφθηκε σε αποθήκη στο Μεξικό που νοίκιαζε ο Τόμας Μαρκλ.

Η Daily Mail έκανε τη σοκαριστική ανακάλυψη και τον κατήγγειλε στο FBI, αφού της δόθηκε πρόσβαση στην αποθήκη στο Ροζαρίτο Μπιτς του Μεξικού. Περιοδικά για την παιδεραστία που έδειχναν παιδιά να κακοποιούνται σεξουαλικά εντόπισαν οι Αρχές σε Φιλιππίνες και Μεξικό.

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Η Μέγκαν Μαρκλ, Δούκισσα του Σάσεξ, δήλωσε «βαθιά αναστατωμένη» από τις καταγγελίες.

«Είμαι βαθιά αναστατωμένη από τις ειδήσεις που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και οι σκέψεις μου είναι με τα παιδιά που μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη», δήλωσε η Δούκισσα.

Ο συλληφθείς πλέον, Τόμας Μαρκλ, διέψευσε κατηγορηματικά ότι κατέχει τέτοιες εικόνες, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ως «αρρωστημένα ψέματα». Η ετεροθαλής αδελφή της Μέγκαν, Σαμάνθα Μαρκλ, δήλωσε στην Daily Mail ότι οι κατηγορίες που διατυπώνονται κατά του πατέρα της είναι «ανυπόστατες».