Όπως αναφέρει ο Διεθνής Τύπος, συνελήφθη την Πέμπτη ο έκπτωτος πρίγκιπας της Βρετανίας Άντριου για την εμπλοκή του στην υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν.

Συγκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα και κατάχρηση εξουσίας.

Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις έρχονται μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση ότι εξετάζει μια καταγγελία σχετικά με την φερόμενη κοινοποίηση εμπιστευτικού υλικού στον παιδοβιαστή Τζέφρι Έπστιν.

Σημειώνεται πως ο 66χρονος έχει αρνηθεί, επανειλημμένα, πως έχει παραβεί τον νόμο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η αστυνομία εθεάθη νωρίς το πρωί στο Σάντρινγχαμ, όπου διαμένει ο νεότερος αδελφός του Βασιλιά. Έξι αμάξια χωρίς διακριτικά έφτασαν στην κατοικία του στο Νόρφολκ λίγο μετά τις 8 π.μ. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οκτώ άτομα σε πολιτικά ρούχα φαίνονταν να είναι αστυνομικοί, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε φορητό υπολογιστή που φέρει η αστυνομία.

Τα οχήματα στάθμευσαν κοντά στο Wood Farm, την πρώην κατοικία του πρίγκιπα Φιλίππου. Αργότερα, ένα κομβόι οχημάτων φωτογραφήθηκε να απομακρύνεται από το σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες ερευνούν καταγγελίες σχετικά με εμπόριο ανθρώπων που προέκυψαν μέσα από τον τεράστιο όγκο εγγράφων για τον Έπστιν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διεξάγει «προκαταρκτικές έρευνες» για ισχυρισμούς που αφορούν προσωπικούς φρουρούς του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Σε δήλωσή της, υπογράμμισε ότι «δεν έχει εντοπιστεί παρανομία», αλλά οι αρχικές έρευνες έχουν ξεκινήσει για να εξακριβωθούν οι καταγγελίες.

Η δήλωση της αστυνομίας μετά τη σύλληψη του Άντριου

«Στο πλαίσιο της έρευνας, συλλάβαμε σήμερα (19/2) έναν άνδρα γύρω στα εξήντα από το Νόρφολκ ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσια αξιώματα και διενεργούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ. Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση αυτή τη στιγμή. Δεν θα κατονομάσουμε τον συλληφθέντα, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Να θυμάστε επίσης ότι αυτή η υπόθεση είναι τώρα ενεργή, επομένως θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα με οποιαδήποτε δημοσίευση για να αποφευχθεί η περιφρόνηση του δικαστηρίου».

Ο Βοηθός Αρχηγός Όλιβερ Ράιτ είπε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, έχουμε τώρα ξεκινήσει έρευνα σχετικά με αυτόν τον ισχυρισμό για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσια αξιώματα. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση αυτού του φερόμενου αδικήματος. Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο συμφέρον σε αυτή την υπόθεση, και θα παρέχουμε ενημερώσεις την κατάλληλη στιγμή».

Ο πρίγκιπας που έχει πλήρως αμαυρωθεί

Ο πρίγκιπας, που έχει πλήρως αμαυρωθεί, διαμένει πλέον σε απομονωμένο εξοχικό, το Wood Farm, όπου μετακόμισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Το σπίτι ήταν η κατοικία του πατέρα του, Δούκα του Εδιμβούργου, στα τελευταία του χρόνια. Τον συνοδεύουν δύο αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την προστασία του.

Στα αρχεία Έπστιν εμφανίζεται ο Άντριου να γονατίζει μπροστά σε νεαρή γυναίκα, ενώ αντιμετωπίζει ερωτήματα για emails που φέρεται να κοινοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες από το ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου στον χρηματοοικονομικό μεγιστάνα.

Ο πρίγκιπας καλείται επίσης να καταθέσει στην αμερικανική κοινοβουλευτική έρευνα για τον Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, Sir Keir Starmer, δήλωσε σήμερα στην εκπομπή BBC Breakfast: «Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να καταθέσει. Είτε πρόκειται για τον Άντριου είτε για οποιονδήποτε άλλον, όποιος έχει σχετικές πληροφορίες οφείλει να προσέλθει στις αρμόδιες αρχές». Πρόσθεσε ότι «όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε επίσης ότι δεν θα εμποδίσει δημόσια συζήτηση στο κοινοβούλιο σχετικά με τον πρίγκιπα και τις σχέσεις του με τον Έπστιν.

Συμπληρωματικά, όσον αφορά στην έρευνα, την Τετάρτη, η αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς επιβεβαίωσε ότι εξέταζε ιδιωτικές πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ.

Η αστυνομία του Σάρεϊ προέτρεψε επίσης όσους έχουν πληροφορίες να καταγγείλουν ισχυρισμούς για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική επίθεση από τη δεκαετία του 1990, οι οποίοι εμφανίστηκαν στα αρχεία του Έπστιν.

Επίσης η Εθνική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος συνεργάζεται με τις αστυνομικές δυνάμεις που αξιολογούν τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στα αρχεία.

Ξεχωριστά, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση κατά της Βιρτζίνια Τζιουφρέ. Υποστηρίζεται επίσης ότι μια γυναίκα περίπου 20 ετών στάλθηκε στη Βρετανία από τον Έπστιν για σεξουαλική επαφή με τον Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Πέρυσι φημολογήθηκε ότι ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ ζήτησε από έναν από τους αξιωματικούς της βασιλικής προστασίας του να ερευνήσει το ιστορικό της κας Τζιουφρέ, αφότου εκείνη ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων στη Βρετανία και είχε αναγκαστεί να κάνει σεξ μαζί του.

Υποστηρίχθηκε ότι είχε δώσει στην αστυνομικό την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της κας Τζιουφρέ, λίγο πριν δημοσιευτεί μια φωτογραφία του ζεύγους σε εφημερίδα τον Φεβρουάριο του 2011.

Η Σκότλαντ Γιαρντ δήλωσε ότι είχε διενεργήσει αξιολόγηση των ισχυρισμών σχετικά με τις φερόμενες ενέργειες του σωματοφύλακα, αλλά δεν είχε αποκαλύψει «οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία για εγκληματικές πράξεις ή ανάρμοστη συμπεριφορά».

Ο Άντριου αρνείται κάθε κατηγορία, ενώ ο αδελφός του, Βασιλιάς Κάρολος, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με την αστυνομία στις έρευνες.

