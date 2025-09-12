Δύο μόλις 24ωρα μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends, δήλωσε: «Νομίζω με μεγάλη σιγουριά ότι τον έχουμε υπό κράτηση» (εννοώντας τον δολοφόνο του).

Όπως πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάποιος πολύ κοντά στον δράστη – αποκάλυψε την ταυτότητά του και έτσι οι Αρχές τον εντόπισαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον δράστη, ο οποίος φέρεται να είναι 28 με 29 ετών, έπεισε να παραδοθεί στο FBI ο πατέρας του.

BREAKING: Charlie Kirk assassination suspect in custody, Trump announces on @foxandfriends pic.twitter.com/NIabiI6lrK — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του ανθρώπου που «έκαψε» τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την κράτηση του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πέντε λεπτά πριν αρχίσει τη συνέντευξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη συμβολή των τοπικών αρχών στον εντοπισμό του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ. «Έκαναν εξαιρετική δουλειά, όλοι συνεργάστηκαν και αυτό δούλεψε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα ελπίζει να καταδικαστεί σε θανατική ποινή ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ:

«Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και δεν του άξιζε αυτό που του συνέβη», δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends» ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πολύ προσεκτικά την πρωταρχική είδηση, ενώ το FBI μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση σύλληψης του φερόμενου ως δολοφόνου.

Πέρα από τον Τραμπ, τέσσερις διαφορετικές πηγές ανέφεραν στο CNN πως ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση και ανακρίνεται σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρατικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 4 μμ (ώρα Ελλάδας) σχετικά με την αναζήτηση του δράστη που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Γιούτα.

Πιθανότητα, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αποκάλυψη του Αμερικανού προέδρου.