Η Ρωσοαμερικανίδα δημοσιογράφος Αλσού Κουρμάσεβα τέθηκε υπό κράτηση στη ρωσική πόλη Καζάν, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το μέσο ενημέρωσης για το οποίο εργάζεται, το Radio Free Europe/Radio Liberty, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο χρηματοδοτείται από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Η κυρία Κουρμάσεβα αντιμετωπίζει δίωξη διότι δεν δήλωσε στις Αρχές πως είναι «πράκτορας του εξωτερικού» και διατρέχει κίνδυνο να της επιβληθεί ποινή ως και πενταετούς φυλάκισης, σύμφωνα με το RFE/RL.

