Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης εναντίον του Ουκρανού εκατομμυριούχου Βαντίμ Γερμολάγιεφ στο Κυανή Ακτή. Η τροπή αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ένα εν ενεργεία στέλεχος της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) φέρεται να παραδέχθηκε τη δολοφονία της Αναστασίας Μπερεζόφσκα, της γυναίκας που καταζητούνταν παγκοσμίως ως ηθικός και φυσικός αυτουργός της επίθεσης και τελικά εντοπίστηκε θαμμένη στο Κίεβο.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο κοσμοπολίτικο πριγκιπάτο, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα δαιδαλώδες αστυνομικό θρίλερ. Στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν πλέον στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, ύποπτες χρηματικές ροές μέσω blockchain και μια σειρά από διαδοχικά εγκλήματα που περιπλέκουν τα κίνητρα.

Οι συλλήψεις στο Κίεβο και η ομολογία

Η Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας προχώρησε χειροπέδες σε δύο άτομα για τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα. Ο πρώτος είναι εν ενεργεία αξιωματικός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, ενώ ο συνεργός του είναι πρώην στέλεχος των διωκτικών αρχών.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, ο εν ενεργεία αξιωματικός παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στο έγκλημα, αναγκάζοντας τις αρχές να επεκτείνουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων προσώπων που κινούσαν τα νήματα.

Το χρονικό της επίθεσης και η σιωπή της βασικής υπόπτου

Η Αναστασία Μπερεζόφσκα, 39 ετών, εντοπίστηκε νεκρή στην ουκρανική πρωτεύουσα, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από την Interpol. Οι αρχές του Μονακό την είχαν ταυτοποιήσει ως το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στις 29 Ιουνίου, με στόχο τον 58χρονο Γερμολάγιεφ, τη σύντροφό του και τον έφηβο γιο της.

Τα στοιχεία της έρευνας έδειχναν ότι η Μπερεζόφσκα είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα για να καμουφλάρει τις κινήσεις της, αφήνοντας μια σακούλα με τη βόμβα κοντά στα θύματα, την οποία πυροδότησε εξ αποστάσεως.

Το χτύπημα συγκλόνισε την τοπική κοινωνία του Μονακό λόγω της αγριότητάς του. Ο επιχειρηματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, η σύντροφός του υπέστη ακρωτηριασμό και στα δύο πόδια, ενώ ο 13χρονος γιος της τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Με τον θάνατο της Μπερεζόφσκα, οι ανακριτές έχασαν τον πιο πολύτιμο μάρτυρα, ο οποίος θα μπορούσε να υποδείξει τους πραγματικούς εντολείς της επίθεσης.

Η διαδρομή του χρήματος και το «υπόγειο τρόμου»

Οι ουκρανικές αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς και ψηφιακά πορτοφόλια. Διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν στείλει επανειλημμένα χρηματικά ποσά στην Μπερεζόφσκα, χρησιμοποιώντας τόσο παραδοσιακά εμβάσματα όσο και κρυπτονομίσματα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ερευνών σε ιδιοκτησία ενός εκ των υπόπτων, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα: ένα ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο που φαίνεται πως λειτουργούσε ως χώρος βασανιστηρίων. Οι αρχές εξετάζουν αν το εύρημα αυτό συνδέεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση ή αν αποτελεί μέρος της δραστηριότητας ενός ευρύτερου εγκληματικού συνδικάτου.

Το παρασκήνιο με τα παράνομα call centers

Στο μικροσκόπιο των κινήτρων βρίσκεται η αγορά των παράνομων τηλεφωνικών κέντρων (call centers) στην Ουκρανία, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται για διεθνείς οικονομικές απάτες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του εγχώριου τύπου, η επίθεση στο Μονακό ίσως αποτελεί το αποτέλεσμα ενός αιματηρού πολέμου για τον έλεγχο αυτών των εξαιρετικά κερδοφόρων δικτύων. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές του Μονακό κρατούν επιφυλακτική στάση και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από προσωπικές αντεκδικήσεις μέχρι επιχειρηματικές αντιπαραθέσεις.

Ποιος είναι ο στόχος της επίθεσης

Ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ, αποτελεί εξέχουσα φιγούρα του ουκρανικού επιχειρηματικού real estate και των επενδύσεων, ωστόσο η πορεία του δεν στερήθηκε εντάσεων. Το 2023, η κυβέρνηση του Κιέβου του επέβαλε κυρώσεις, κατηγορώντας τον για οικονομικές δοσοληψίες με ρωσικά συμφέροντα και επιχειρηματική δραστηριότητα στην κατεχόμενη Κριμαία—κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Το γεγονός ότι το χτύπημα εναντίον του έγινε σε ένα από τα πιο καλά φρουρούμενα σημεία του πλανήτη, αποδεικνύει τον επαγγελματισμό και τον λεπτομερή σχεδιασμό των δραστών.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η σύλληψη του αξιωματικού της GUR αφήνει πίσω της κρίσιμα ερωτήματα:

Ήταν η εξόντωση της Μπερεζόφσκα μια επιχείρηση «σιωπής» για να μην αποκαλυφθεί ο εγκέφαλος της επίθεσης στο Μονακό;

Λειτούργησε ο αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών ως «ελεύθερος σκοπεPayload» για προσωπικό όφελος ή εκτελούσε ανώτερες εντολές;

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών είχε γνώση ή εμπλοκή ως οργανισμός, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται επίσημα ως εγκληματική ενέργεια μεμονωμένων προσώπων. Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση Γερμολάγιεφ έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για το οργανωμένο έγκλημα και τις διασυνδέσεις του.