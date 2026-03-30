Στη σύλληψη ενός 53χρονου Ουκρανού προχώρησαν οι γερμανικές Αρχές στο Χάγκεν, με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Ρωσίας.

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία Γερμανίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο συλληφθείς φέρεται να παρακολουθούσε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιωτικό του ουκρανικού στρατού, ο οποίος είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και διέμενε στη Γερμανία. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να σχεδίαζε ακόμη και επίθεση εις βάρος του, πιθανώς ως πράξη εκδίκησης.

Όπως μετέδωσε η ARD, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στη χώρα, ωστόσο διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν συνδέεται με προηγούμενα περιστατικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, οι παραδοσιακές επιχειρήσεις κατασκοπείας έχουν καταστεί δυσκολότερες λόγω των διεθνών κυρώσεων και της αυξημένης επαγρύπνησης των δυτικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Ως αποτέλεσμα, οι ρωσικές υπηρεσίες φέρονται να στρέφονται ολοένα και περισσότερο στη στρατολόγηση ατόμων που προέρχονται από τον χώρο της λεγόμενης «μικροεγκληματικότητας», επιδιώκοντας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους με εναλλακτικούς τρόπους.