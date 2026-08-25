Χρήστος Μαζάνης

Μία υπόθεση που εγείρει πολλά ερωτηματικά διαχειρίζονται οι Ιταλικές Αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό στο λιμάνι του Μπάρι ενός φορτηγού το οποίο μετέφερε βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό από λιμάνι της Ελλάδας. Μέχρι στιγμής κρατείται κατόπιν διαταγής των Ιταλικών Δικαστικών Αρχών ένας 46χρονος Γάλλος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο 46χρονoς ακινητοποιήθηκε από την Ιταλική Αστυνομία Οικονομικού Εγκλήματος, κατά την αποβίβασή του από πλοίο το οποίο προερχόταν από την Πάτρα. Στο φορτηγάκι με γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας, που οδηγούσε ο άνδρας, εντοπίστηκαν πέντε εφοδιαστικοί περιέκτες (containers) προορισμένοι για τη μεταφορά αντιαρματικών οπλικών συστημάτων. Στο εσωτερικό τους, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα, υπήρχαν σωλήνες εκτόξευσης και πύραυλοι, ανάμεσα στους οποίους και τρεις τύπου «Akeron», οι οποίοι, με βάση τα έως τώρα στοιχεία των τεχνικών ελέγχων του Ιταλικού Στρατού, πρέπει να θεωρούνται πολεμικά όπλα.

H υπόθεση αποκτά έντονο ενδιαφέρον αφού η ανακρίτρια του Δικαστηρίου του Μπάρι, διέταξε την προσωρινή κράτηση του 46χρονου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο οδηγός φέρεται να επέδειξε τρεις διεθνείς φορτωτικές, οι οποίες όμως κρίθηκαν υπερβολικά γενικές για να διευκρινίσουν τη φύση του μεταφερόμενου φορτίου. Οι περαιτέρω έρευνες οδήγησαν επιπλέον στην ανακάλυψη των πέντε περιεκτών. Ο ένας ήταν άδειος, άλλος ένας περιείχε αδρανή εκπαιδευτικό πύραυλο επίδειξης (χωρίς σύστημα καθοδήγησης, προώθηση και πολεμική κεφαλή), και οι υπόλοιποι τρεις περιείχαν ισάριθμους πυραύλους τύπου «Akeron».

Καθοριστική για τον χαρακτηρισμό των τριών εκρηκτικών μηχανισμών ήταν η πραγματογνωμοσύνη του Ιταλικού Στρατού. Όπως διαπιστώθηκε, στους σωλήνες υπήρχαν μπλε λωρίδες, οι οποίες σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ υποδηλώνουν υλικό που προορίζεται για εκπαίδευση και δεν περιέχει εκρηκτικό φορτίο. Σύμφωνα όμως με τα στελέχη του Στρατού, οι λωρίδες αυτές δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής σήμανσης, αλλά είχαν καλυφθεί με αυτοκόλλητη ταινία που αφαιρέθηκε εύκολα. Κάτω από τη μπλε ταινία αποκαλύφθηκε ο κίτρινος-μαύρος χρωματισμός, ο οποίος συνδέεται με πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας με διατρητικό αποτέλεσμα.

Ο 46χρονος Γάλλος υπήκοος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εργάζεται ως οδηγός σε γαλλική εταιρεία που εξειδικεύεται και στη μεταφορά στρατιωτικών εμπορευμάτων. Η μεταφορική εταιρεία στο όνομα της συζύγου του, στην οποία εργάζεται ο ίδιος, δεν φαίνεται όμως, σύμφωνα με τους ελέγχους, να εξειδικεύεται σε αυτού του είδος τις μεταφορές.

Επίσης φέρεται να υποστήριξε ότι έπρεπε να μεταφέρει το υλικό στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένη εταιρεία για εργασίες επισκευής. Η υπεράσπισή του κατέθεσε επίσης εμπορικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και μια άδεια του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας που εκδόθηκε το 2025 προς την Γαλλική εταιρεία για δραστηριότητες που αφορούν πολεμικό υλικό.

Η ανακρίτρια, ωστόσο, έκρινε αναγκαίες περαιτέρω έρευνες, διαπιστώνοντας ορισμένες ανωμαλίες στα έγγραφα, μεταξύ των οποίων διαφορετικές σφραγίδες και ασυνέπειες στις ημερομηνίες. Επιπλέον, σύμφωνα με τη δικαστική λειτουργό, δεν επιδείχθηκαν οι άδειες που απαιτούνται από την ιταλική νομοθεσία περί πολεμικού υλικού, ούτε κατά τον έλεγχο ούτε ενώπιον της δικαστικής αρχής.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της προέλευσης, του πραγματικού προορισμού του φορτίου και της νομιμότητας των εγγράφων που σχετίζονται με τη μεταφορά πολεμικού υλικού από την Ελλάδα.