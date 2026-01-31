Η κολομβιανή Αστυνομία, με την υποστήριξη της Ιντερπόλ, συνέλαβε τον Ιταλό πολίτη Ρομπέρτο ​​Ναστάσι.

Ο άνδρας, που κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Ντραγκέτα και είχε δεσμούς με την τοπική εγκληματική οργάνωση Κλαν ντελ Γκόλφο, συνελήφθη στο Μεντεγίν.

Ο Ναστάσι διατηρούσε ρομαντική σχέση με μια γυναίκα από γειτονική πόλη και κυκλοφορούσε στην πόλη, χάρη στην «προστασία των εγκληματικών οργανώσεων», δήλωσε ο Δήμαρχος Φεντερίκο Γκουτιέρες.

Για τον Γκουτιέρες, ο Ναστάσι ήταν «ο κύριος σύνδεσμος μεταξύ της μαφίας διακίνησης ναρκωτικών στην Ιταλία» και της Κλαν ντελ Γκόλφο, μιας από τις κύριες εγκληματικές οργανώσεις της Κολομβίας.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψή του: