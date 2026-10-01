Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, στην στρατιωτική βάση RAF Fairford στο Γκλόστερσαϊρ της Αγγλίας, η οποία χρησιμοποιείται από τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ (USAF) για βαριά βομβαρδιστικά.

Χειροπέδες πέρασαν οι βρετανικές Αρχές σε έναν άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών.

Ο 27χρονος, με διπλή υπηκοότητα (Ηνωμένου Βασιλείου και Ιράν), συνελήφθη στο Ουέστμινστερ του Λονδίνου, βάσει του Άρθρου 5 του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2006.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας δεύτερος άνδρας, 26 ετών, ο οποίος είναι υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακρίθηκε επίσης χωρίς να συλληφθεί. Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή.

Υπενθυμίζουμε πως για το περιστατικό στη στρατιωτική βάση είχαν συλληφθεί αρχικά πέντε άνδρες, ηλικίας 20 έως 29 ετών, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Η Ανώτερη Εθνική Συντονίστρια της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας, Vicki Evans, δήλωσε: «Η έρευνα για τις συνθήκες γύρω από τα γεγονότα στο Γκλόστερσαϊρ είναι εξαιρετικά σύνθετη και οι εξειδικευμένες ομάδες μας εξετάζουν πολλαπλές κατευθύνσεις.

Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, εξετάζουμε όλες τις πιθανές οπτικές – συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εμπλοκής ξένου κράτους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κοινό για τη συνεχή υποστήριξη και την υπομονή του ενώ εργαζόμαστε για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας».

Το χρονικό του περιστατικού

Τα ξημερώματα της Κυριακής, μια αγρότισσα από το Whelford, περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τη Βάση εντόπισε τρία ύποπτα βαν και μια ομάδα κουκουλοφόρων ανδρών. Αφού δεν έβρισκε ανταπόκριση από την αστυνομία, κάλεσε το 999 στη 01:36.

Ισχυρές δυνάμεις της ενόπλων έφτασαν στο σημείο και συνελήφθησαν πέντε Βρετανοί υπήκοοι (ηλικίας 23 έως 25 ετών). Ειδικό τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών ερεύνησε τα τρία ύποπτα βαν και πραγματοποιήθηκαν ελεγχόμενες εκρήξεις από τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, αλλά βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες βενζίνης.

Την υπόθεση ανέλαβε και επίσημα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η τελευταία εξέλιξη είναι η σύλληψη του 27χρονου με διπλή υπηκοότητα (Βρετανίας/Ιράν) βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός και Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» εμπλοκής του Ιράν, ισχυρισμό που η Ιρανική Πρεσβεία στο Λονδίνο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Πηγή: Sky News