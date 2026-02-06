Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν την Παρασκευή έναν ύποπτο για τον ρόλο του στην επίθεση στο προξενείο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη της Λιβύης το 2012.

Τη σύλληψη έκανε γνωστή η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι.

Ο Ζουμπάγιαρ αλ-Μπακούς εκδόθηκε στις ΗΠΑ και θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για φόνο, εμπρησμό και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την Μπόντι, ο ύποπτος προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους στις 3 π.μ. και βρίσκεται υπό κράτηση.

Στην επίθεση, που σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, είχαν σκοτωθεί τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες. Αρχικά θεωρήθηκε ως αυθόρμητη αντίδραση σε διαμαρτυρίες, αλλά αργότερα αναγνωρίστηκε ως συντονισμένη επίθεση από εξτρεμιστές συνδεδεμένους με ομάδες της Αλ Κάιντα. Δύο ακόμη άτομα είχαν συλληφθεί και καταδικαστεί για συμμετοχή στο περιστατικό.

Η επίθεση είχε προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στις ΗΠΑ και αποτέλεσε σύμβολο της αστάθειας στη Λιβύη, με την τότε υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον να δέχεται έντονες επικρίσεις ενόψει της προεδρικής της υποψηφιότητας το 2016.