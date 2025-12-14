Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, συνελήφθη ένα άτομο, ως ύποπτο για το αιματηρό επεισόδιο στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Παράλληλα, το CNN έκανε λόγο για μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας σε ξενοδοχείο στην Πρόβιντενς, που σύμφωνα με αξιωματούχους «συνδέεται» με την επίθεση του Σαββάτου στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Πράκτορας του FBI που βρισκόταν στο σημείο δήλωσε στο CNN ότι σύντομα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο φοιτητές, ενώ εννέα ακόμα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε τοπικά Νοσοκομεία.

Θύματα και τραυματίες είναι όλοι φοιτητές, ενώ οι έξι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.