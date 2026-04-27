Είκοσι δύο μοναχοί από τη Σρι Λάνκα συνελήφθησαν την Κυριακή (26/4), στο διεθνές αεροδρόμιο κοντά στο Κολόμπο, καθώς επέστρεφαν από την Ταϊλάνδη, όταν οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν στις αποσκευές τους 110 κιλά μιας ισχυρής μορφής κάνναβης.

Negombo Magistrate’s Court has ordered the 7-day detention of 22 Buddhist monks arrested at Bandaranaike International Airport BIA with over 110 kg of Kush cannabis and hashish. The suspects were remanded for questioning after being produced in court. https://t.co/3lACvRZIPU — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) April 27, 2026



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των τελωνείων, η ομάδα είχε αποκρύψει την ουσία Kush, γνωστή για την υψηλή της ισχύ, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα, ψεύτικα τοιχώματα των αποσκευών τους.

Όπως διευκρινίστηκε, κάθε άτομο μετέφερε περίπου πέντε κιλά.

🧘 22 monks caught with 110 kg of cannabis at Colombo airport The Kush was hidden in double-lined suitcases — about 5 kg per person. The group was returning from a short trip to Bangkok. Customs call it the largest seizure of its kind at the airport.



Οι μοναχοί, οι οποίοι είναι κυρίως νεαροί φοιτητές από ναούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, φέρεται να είχαν ταξιδέψει στην Μπανγκόκ για τετραήμερες διακοπές, χρηματοδοτούμενες από επιχειρηματία. Μετά τη σύλληψή τους, παραδόθηκαν στην αστυνομία και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστή την ίδια ημέρα.

Οι τελωνειακές Αρχές χαρακτήρισαν την υπόθεση ως τη μεγαλύτερη κατάσχεση Kush που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο βασικό Διεθνές Αεροδρόμιο της Σρι Λάνκα.

#BREAKING 22 Sri Lankan Buddhist Monks Arrested in Major Drug Smuggling Case In a shocking incident, 22 Buddhist monks were arrested at Sri Lanka’s Bandaranaike International Airport on April 25 for smuggling over 110kg of Kush cannabis and hashish worth $3.5 million — the… pic.twitter.com/usGFDf6rOq — Thepagetoday (@thepagetody) April 27, 2026



Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη χρονιά, είχε συλληφθεί στο ίδιο αεροδρόμιο, μια 21χρονη Βρετανίδα, στην κατοχή της οποίας είχαν βρεθεί 46 κιλά ναρκωτικών, επίσης σε πτήση από την Μπανγκόκ.

Τα τελευταία χρόνια, οι Αρχές της χώρας έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών, καταγράφοντας επανειλημμένες κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης και άλλων ουσιών, που μεταφέρονταν λαθραία, ακόμη και μέσω μικρών αλιευτικών σκαφών.