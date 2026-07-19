Ο Αμερικανοβρετανός μισογύνης και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, Άντριου Τέιτ, κι ο αδελφός του Τρίσταν συνελήφθησαν χθες Σάββατο (18/7) στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι US Marshals, αστυνομικό σώμα επιφορτισμένο με την καταδίωξη φυγάδων και την εκτέλεση αποφάσεων της δικαιοσύνης.

Η βρετανική εισαγγελία ανακοίνωσε παράλληλα ότι η σύλληψη των δυο ανδρών σχετίζεται με αίτημα των αρχών της Βρετανίας, ο ίνφλουενσερ και ο αδελφός του καταζητούνται λόγω κατηγοριών για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις, σωματική βία, πορνογραφία και άλλα ποινικά αδικήματα σεξουαλικής φύσης, ιδίως εμπορία ανθρώπινης σάρκας.

Andrew and Tristan Tate Arrested in Miami Controversial influencers Andrew Tate and his brother Tristan Tate were arrested in Miami on Saturday. TMZ reported the pair were taken into custody by U.S. Marshals outside an event venue in downtown Miami. Specific U.S. charges have… pic.twitter.com/M88q4FDwSD — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 18, 2026

Two brothers have been detained by officers in the United States of America, following an investigation by our major crime unit into sexual offences. Andrew Tate, 39, and Tristan Tate, 38, were arrested in Miami yesterday (Saturday). Full story: https://t.co/P4x4n1ateg — Bedfordshire Police (@bedspolice) July 19, 2026

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται τα δύο αδέλφια διαπράχθηκαν μεταξύ του 2010 και του 2017.

Οι Βρετανοί εισαγγελείς θα ζητήσουν την έκδοσή τους από τις ΗΠΑ τόσο για τις νέες κατηγορίες όσο και για τις αρχικές 21 κατηγορίες.

The Crown Prosecution Service has decided to bring additional charges against brothers Andrew and Tristan Tate. Following their arrest, prosecutors will seek extradition in relation to the original charges and the further charges we have authorised. Read: https://t.co/V83QcbVDOU pic.twitter.com/4lAsIPo0lN — Crown Prosecution Service (@CPSUK) July 18, 2026



Ο 39χρονος Άντριου Τέιτ είναι αντιμέτωπος με συνολικά 42 κατηγορίες και ο αδελφός του, 38 ετών, αντιμέτωπος με άλλες 17 κατηγορίες.

Αναλυτικότερα ο Άντριου Τέιτ κατηγορείται για επτά επιπλέον κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες οργάνωσης ή διευκόλυνσης εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τρεις κατηγορίες επίθεσης που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και 19 επιπλέον κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με άσεμνες εικόνες παιδιού και ακραία πορνογραφία.

Ο Τριστάν κατηγορείται για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, δύο κατηγορίες βιασμού και τρεις κατηγορίες οργάνωσης ή διευκόλυνσης εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι αδελφοί Τέιτ θα εμφανιστούν τις προσεχείς ημέρες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι.

Τα δύο αδέλφια είχαν αντιμετωπίσει σε βάρος τους πολλαπλές κατηγορίες στη Ρουμανία, όπου είχαν συλληφθεί και κρατήθηκαν φυλακισμένοι τον Δεκέμβριο του 2022.

Τέλος, ο δικηγόρος των αδελφών Τέιτ εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση για τους πελάτες του.