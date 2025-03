Τέσσερις είναι οι βασικοί ύποπτοι που συνελήφθησαν για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε σε ντισκοτέκ της πόλης Κότσανι, στη Βόρεια Μακεδονία, το βράδυ του Σαββάτου, 15 Μαρτίου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι, καθώς και να τραυματιστούν εκατοντάδες ακόμα.

Πέντε εισαγγελείς θα αναλάβουν την έρευνα για την πολύνεκρη πυρκαγιά που ξέσπασε στο κλαμπ, ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Βόρειας Μακεδονίας, Λιούπτσο Κότσεφσκι. «Αυτή τη στιγμή, έχουν εκδοθεί εντολές για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων» και λαμβάνονται καταθέσεις από κάποια άτομα, είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Πλάνα του πρακτορείου Reuters δείχνουν τις καμένες λαμαρίνες από την οροφή της ντισκοτέκ Pulse, που έχουν καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία. Τα ξύλινα δοκάρια στο εσωτερικό της έχουν μαυρίσει από τη φωτιά και τον καπνό.

Αφού επισκέφτηκε τους τραυματίες σε νοσοκομείο των Σκοπίων, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκαβα, ντυμένη στα μαύρα και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, είπε ότι οι Αρχές είναι έτοιμες να κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν τα θύματα. «Απλώς, δεν μπορώ να το καταλάβω… τι καταστροφή, τι τραγωδία…» είπε.

Τρεις από τους εγκαυματίες στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Στο μεταξύ, νωρίτερα έγινε γνωστό, ότι τρεις από τους εγκαυματίες μεταφέρονται διασωληνωμένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εγκαυμάτων του νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας.

Το νοσοκομείο βρίσκεται σε ετοιμότητα να παραλάβει όσα περιστατικά χρειαστεί.

Τουλάχιστον 59 νεκροί και 155 τραυματίες

Από την πυρκαγιά σκοτώθηκαν τουλάχιστον 59 άνθρωποι και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν. Μέχρι στιγμής, από τα θύματα έχουν αναγνωριστεί τα 35. Από αυτούς τους ανθρώπους, οι 31 ήταν κάτοικοι των πόλεων Κότσανι και Στιπ. Το μεσημέρι, νοσηλεύονταν συνολικά 155 τραυματίες, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάντσε Τόσκοφσκι, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι έχουν εκδοθεί τέσσερα εντάλματα σύλληψης, αλλά χωρίς να διευκρινίσει σε βάρος ποιων υπόπτων.

Λίγο νωρίτερα, ο Στογιάντσε Ανγκέλοφ, ο διευθυντής του Κέντρου Κρίσεων, είπε ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη μεταφορά εκείνων που φέρουν βαριά τραύματα σε νοσοκομεία «πολλών ευρωπαϊκών χωρών».

Νέοι τα περισσότερα θύματα

Τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους νέοι που πήγαν να παρακολουθήσουν μια συναυλία του δημοφιλούς συγκροτήματος χιπ-χοπ DNK στη ντισκοτέκ Pulse του Κότσανι. Η πόλη αυτή απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα Σκόπια.

«Προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους επί τόπου. Οι πυροσβέστες και τα ασθενοφόρα έφτασαν εγκαίρως, αλλά αυτό δεν αρκούσε», είπε μια νεαρή γυναίκα που παρακολουθούσε τη συναυλία, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης έξω από ένα νοσοκομείο των Σκοπίων. «Περιμένω έναν φίλο εδώ, έχει εγκαύματα στο χέρι. Αρχικά, δεν καταλάβαμε ότι υπήρχε πυρκαγιά, μετά επικράτησε τεράστιος πανικός και ποδοπάτημα στην έξοδο του κλαμπ», πρόσθεσε.

Οι νεκροί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Κότσανι ήταν ηλικίας από 14 έως 25 ετών, είπε σε ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης η διευθύντριά του, η Κριστίνα Σεραφιμόφσκα. Από τους τραυματίες, 70 μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα, λόγω εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα.

Η κα Σεραφιμόφσκα δήλωσε ότι οι περισσότεροι νεκροί υπέκυψαν στα τραύματά τους λόγω ποδοπατήματος. Κατά την έξοδο επικράτησε χάος, καθώς όλοι έτρεχαν προς μία μόνο πόρτα, η οποία ήταν και η μοναδική είσοδος-έξοδος του κλαμπ.

Αυτή η πληροφορία, μάλιστα, αλλάζει τα δεδομένα της τραγωδίας, καθώς δεν ήταν μόνο η φωτιά που κόστισε τις ζωές τόσων ανθρώπων, αλλά και η έλλειψη ασφαλών εξόδων κινδύνου, που οδήγησε σε πανικό, ποδοπάτημα και μαζικό θάνατο.

Επομένως, οι Αρχές αναμένεται να εστιάσουν σε πιθανά λάθη στη σχεδίαση του κλαμπ και στις ευθύνες των ιδιοκτητών.

Μεταξύ των τραυματιών και ένα μέλος του συγκροτήματος DNK

Ένα από τα μέλη του συγκροτήματος DNK, ο Βλαντίμιρ Μπλάζεφ, φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, είπε η αδελφή του. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών που εργαζόταν κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπίθες από τα πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη συναυλία», είπε το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών. «Πιθανότατα, οι σπίθες έφτασαν στην οροφή, που ήταν φτιαγμένη από κάποιο εύφλεκτο υλικό και μετά, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλη τη ντισκοτέκ που γέμισε με πυκνό καπνό», πρόσθεσε ο υπουργός.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και γυρίστηκαν πριν από την πυρκαγιά, διακρίνονται πάνω στη σκηνή πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου που χρησιμοποιούνται σε συναυλίες.

Η συναυλία των DNK ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3 το πρωί. Σε άλλα βίντεο φαίνονται τεράστιες φλόγες που έχουν ζώσει ένα κτήριο και πυροσβεστικά οχήματα στην είσοδο της ντισκοτέκ.

Πολλές χώρες εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και πρόσφεραν βοήθεια στη Βόρεια Μακεδονία. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόσεν Ζελιάζκοφ, χαρακτήρισε «τεράστια ανθρώπινη τραγωδία» την πυρκαγιά, και πρότεινε να μεταφερθούν κάποιοι από τους τραυματίες σε νοσοκομεία στη Σόφια και τη Βάρνα. «Διέταξα να προετοιμαστούν πλήρως για την υποδοχή τους», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Facebook.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, πρόσφερε επίσης «όποια βοήθεια είναι αναγκαία».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας «Χ» τη «βαθύτατη θλίψη» της για την τραγωδία. «Η ΕΕ συμμερίζεται το πένθος και την οδύνη του λαού της Βόρειας Μακεδονίας», πρόσθεσε.