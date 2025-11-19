Ντόναλντ Τουσκ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεργάζονται για την καταπολέμηση δολιοφθοράς.

Ο Πολωνός Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας συμφώνησαν να συνεργαστούν για να διαλευκάνουν το ζήτημα της έκρηξης που συνέβη σε σιδηροδρομική γραμμή στη Πολωνία, η οποία έστελνε εφόδια στην Ουκρανία. Και οι δύο τους πιστεύουν ότι πίσω από την έκρηξη «κρύβεται» η Ρωσία.

«Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησαν να θεσπίσω το τρίτο επίπεδο απειλής, Charlie, λόγω τρομοκρατικών απειλών», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ στο κοινοβούλιο. «Αυτό το επίπεδο θα ισχύει σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο Τούσκ είπε στους βουλευτές πως έχουν ταυτοποιηθεί δύο ύποπτοι για τη δολιοφθορά στον πολωνικό σιδηρόδρομο, προσθέτοντας πως πρόκειται για Ουκρανούς που συνεργάζονται επί μακρόν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και οι οποίοι διέφυγαν στη Λευκορωσία.