Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας βρίσκεται σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ, με στόχο την αντιμετώπιση της χρήσης του δορυφορικού συστήματος Starlink από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τη συνεργασία αυτή ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ.

Σημειώνεται πως η δήλωση αυτή έρχεται μετά από αναφορές και οπτικά τεκμήρια που δείχνουν ότι ρωσικά UAV μεγάλης εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων των ιρανικής κατασκευής Shahed, φέρονται να έχουν πρόσβαση στο δορυφορικό διαδίκτυο Starlink κατά τη διάρκεια επιθέσεων σε ουκρανικούς στόχους.

Ανησυχίες είχαν εκφραστεί νωρίτερα από σύμβουλο του ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να αξιοποιεί το Starlink —σύστημα που θεωρείται ιδιαίτερα ανθεκτικό σε παρεμβολές— για την πλοήγηση και καθοδήγηση επιθετικών drones.

«Είμαστε ευγνώμονες στην Πρόεδρο της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, καθώς και προσωπικά στον Έλον Μασκ, για την άμεση ανταπόκριση και την έναρξη εργασιών για την επίλυση του ζητήματος», ανέφερε ο Φιόντοροφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η SpaceX ενεργοποίησε την υπηρεσία Starlink στην Ουκρανία το 2022, έπειτα από αίτημα του Κιέβου, στις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής. Η εταιρεία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν παρέχει υπηρεσίες Starlink στη Ρωσία.