Αεροσκάφος της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) συνετρίβη, σύμφωνα με αναφορές στα βρετανικά ΜΜΕ. Δύο πιλότοι τραυματίστηκαν στο περιστατικό.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να εκτιναχθούν από το αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη στο έδαφος και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας ανέφερε ότι οι πιλότοι έλαβαν ιατρική περίθαλψη για ελαφρά τραύματα μετά το περιστατικό.

Τόνισε ότι ελικόπτερα της Ακτοφυλακής και της Αεροδιασωστικής Υπηρεσίας της Ουαλίας βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος, κοντά στη βάση RAF Valley του νησιού.

«Δύο πιλότοι λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη για τραυματισμούς που θεωρούνται ελαφρείς και, σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν αναφορές για ευρύτερες ζημιές ή τραυματισμούς», σημείωσε η αστυνομία.