Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ενός αερόστατου στη Βραζιλία, σύμφωνα με τον Κυβερνήτη της Πολιτείας Σάντα Καταρίνα, όπως μεταδίδει το SkyNews.

Σύμφωνα με τον Χορχίνο Μέλο, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός του αερόστατου βρίσκονταν 22 άτομα.

«Μέχρι στιγμής έχουμε επιβεβαιώσει 8 θανάτους, και δύο επιβάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί», έγραψε στο Χ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία και αναζητούν επιζώντες.

BREAKING: At least 8 dead in Brazil hot air balloon crash carrying 22 in Praia Grande, Santa Catarina. pic.twitter.com/QCXf1RmIiY

— Torsten Jacobi (@jacobi_torsten) June 21, 2025