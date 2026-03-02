Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροπλάνο F-15 συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Κουβέιτ.

Τα βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας συγκλονίζουν τη παγκόσμια κοινότητα.

Οι πιλότοι φαίνεται να ενεργοποιούν τα αλεξίπτωτα και να πέφτουν μετά τον βομβαρδισμό. Σημειώνεται πως διασώθηκαν κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, γίνεται λόγος για κατάρριψη μαχητικού από φίλια πυρά κατά τη διάρκεια που το F-15 πετούσε πάνω από το Κουβέιτ.

Δείτε τα βίντεο από τη πτώση του F-15:

Η πτώση του αεροσκάφους σημειώθηκε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την αμερικανική βάση Ali Al Salem.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την αιτία της συντριβής.