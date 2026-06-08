Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες Κυριακή στον διάδρομο διεθνούς αεροδρομίου κοντά στην κοινότητα Λα Ρομάνα, στην ανατολική Δομινικανή Δημοκρατία, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στις αερολιμενικές αρχές της χώρας της Καραϊβικής.

Ο διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Έκτορ Πορσέγια σημείωσε πως ακόμη δεν είναι γνωστές οι περιστάσεις του συμβάντος, ούτε είναι ενήμερος για τον απολογισμό.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει στήλη πυκνού καπνού να υψώνεται και υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα να εκτοξεύουν υγρό για να σβήσουν τις φλόγες.

BREAKING: Private jet has crashed while attempting an emergency landing at La Romana International Airport in the Dominican Republic. pic.twitter.com/7yOAXztbE3 — Scope Report (@ScopeReport_) June 7, 2026

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, το business jet που συνετρίβη ήταν Gulfstream G200, που ανάλογα με τη διαμόρφωση μπορεί να μεταφέρει από 8 έως 18 ανθρώπους. Το δυστύχημα έγινε σε ιδιωτικό εμπορικό αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την τουριστική πόλη Λα Ρομάνα.

Το 2021, εννιά άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη επίσης ιδιωτικό αεροσκάφος που απογειωνόταν από το διεθνές αεροδρόμιο Las Américas, στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν επιτυχημένος πορτορικανός μουσικός παραγωγός, ο Χοσέ Άνχελ Ερνάντες, γνωστός επίσης με το ψευδώνυμο Flow La Movie.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, γνωστή για τις παραλίες της και την αποικιακή αρχιτεκτονική της, υποδέχτηκε σχεδόν 12 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, ήταν ο δεύτερος κυριότερος τουριστικός προορισμός στη Λατινική Αμερική.