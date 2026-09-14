Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, στη δυτική Γερμανία, όταν ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε σε αγροτική περιοχή, με αποτέλεσμα να βρουν ακαριαίο θάνατο και οι τρεις επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna, είχε απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο του Χίλφερσουμ, το οποίο βρίσκεται βόρεια της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. Όπως μεταδίδει το γερμανικό δίκτυο WDR, λίγη ώρα μετά την είσοδό του στον εναέριο χώρο της Γερμανίας, το αεροπλάνο έχασε απότομα ύψος υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η μοιραία συντριβή σημειώθηκε σε μια αγροτική έκταση κοντά στην κοινότητα Έρκελεντς-Γκέρντερατ, νότια του Μενχενγκλάντμπαχ.

Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και σωστικά συνεργεία, τα οποία δυστυχώς επιβεβαίωσαν ότι ουδείς εκ των τριών επιβατών κατάφερε να επιζήσει από τη σφοδρή πρόσκρουση στο έδαφος.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι τοπικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει στη δημοσιοποίηση λεπτομερειών σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας των θυμάτων, αναμένοντας την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών αναγνώρισης και την ενημέρωση των οικείων τους.