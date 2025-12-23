Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 χάθηκε από τις οθόνες των ραντάρ μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αεροσκάφος που είχε 5 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του Λίβυου αρχηγού ΓΕΕΘΑ, συνετρίβη.

Ο πιλότος του ιδωτικού τζετ που χάθηκε από τα ραντάρ και μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης πάνω από την Άγκυρα, είχε ζητήσει αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροδρόμιο Εσένμπογα έκλεισε προσωρινά και οι πτήσεις εκτρέπονται σε εκείνο του Καϊσερί (Καισάρεια).

Το Falcon 50 είχε ως τελικό προορισμό την Τρίπολη.

Εστάλη μήνυμα για επείγουσα ανάγκη προσγείωσης 70 χλμ από την τουρκική πρωτεύουσα, στην περιοχή της Χαϊμάνα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι «χάθηκε η επικοινωνία» με το τζετ στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης και άλλα τέσσερα άτομα.

Η πτήση ήταν καθ’ οδόν από την Άγκυρα για την Τρίπολη, όταν ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως στην περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Δεν υπήρξε καμία επαφή με τον πιλότο, έπειτα από αυτό το αίτημα.

Το τζετ είχε απογειωθεί στις 17.10 τοπική ώρα και η επαφή μαζί του χάθηκε στις 17.52.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέβασαν στο διαδίκτυο βίντεο με τη λάμψη που εκτιμάται ότι σχετίζεται με τη συντριβή του αεροσκάφους:

Σύμφωνα με την τουρκική Milliyet ένα ιδιωτικό τζετ, που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα της Άγκυρας, έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου.

Στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα διακόπηκαν οι πτήσεις μετά την απώλεια επαφής με το αεροσκάφος.

Το τελευταίο σήμα από το αεροπλάνο ελήφθη στο Πολατλί.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος κοντά στην περιοχή Χαϊμάνα και έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya έκανε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το ιδιωτικό τζετ με το οποίο χάθηκε η επαφή.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Υπουργού Yerlikaya:

«Χάθηκε η επαφή στις 20:52 με το επιχειρηματικό τζετ τύπου Falcon 50, με αριθμό ουράς 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Esenboğa της Άγκυρας στις 20:10 σήμερα το βράδυ για να πάει στην Τρίπολη.

Ελήφθη αίτημα για αναγκαστική προσγείωση από το αεροσκάφος κοντά στη Χαϊμάνα. Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια.

Στο αεροσκάφος επιβαίνουν πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, Στρατηγού Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad.

Το κοινό θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις».

O Στρατηγός που ήξερε να κρατάει ισορροπίες

Ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ της Λιβύης, ο οποίος επέβαινε στο αεροσκάφος του οποίου τα ίχνη χάθηκαν 74 μόλις χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο της Άγκυρας, ήταν ο εκπρόσωπος του επίσημου Λιβυκού κράτους που

εκπροσωπείται από τη Βουλή της Λιβύης στην Τρίπολη και που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

Ωστόσο, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος διατηρούσε και μάλιστα με επιτυχία ισορροπίες και είχε καταφέρει να είναι ο συνομιλητής με την Βεγγάζη, δηλαδή με τον Στρατάρχη Χαφτάρ που ήταν το αντίπαλο δέος.

Μόλις προ λίγων ωρών, η κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη είχε ανανεώσει το δικαίωμα παραμονής τουρκικής στρατιωτικής δύναμης στη χώρα για άλλα δύο χρόνια.

Προφανώς ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ της Λιβύης, μετέβη στην Άγκυρα για την διαχείριση συγκριμένων λεπτομερειών που αφορούσαν την παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη χώρα του.

Αυτά είναι τα δεδομένα σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, έως τη στιγμή που το αεροσκάφος του Λίβυου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ της Τουρκίας.