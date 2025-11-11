Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη – Πέτρος Πετρόπουλος

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, συνετρίβη σήμερα στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε ορεινή περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα των δύο χωρών.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το αεροσκάφος να διαλύεται στον αέρα πριν από την πρόσκρουση.

Η άτρακτος διαλύεται, με το τμήμα του πιλοτηρίου να πέφτει ξεχωριστά, ενώ ο θάλαμος προσγείωσης-απογείωσης περιστρέφεται προς το έδαφος και εκρήγνυται κατά την πρόσκρουση.

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory. Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025



«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», τόνισε το υπουργείο.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan: “(C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi) Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin”pic.twitter.com/kyFZNxX5um — Fatma Bilgi🇹🇷 (@fatmabilgiTR) November 11, 2025

Στο σημείο που συνέβη η πτώση του αεροσκάφους, μετέβη ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας, Γκέλα Γκελάσντε.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας της Τουρκίας «για την ορθή ενημέρωση του κοινού, είναι σημαντικό να λαμβάνοντα υπόψη μόνο οι δηλώσεις των επίσημων φορέων μας και να μην κοινοποιούνται μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες».

Στην ανάρτηση που έγινε από τον λογαριασμό του υπουργείου στο NSosyal, αναφέρεται:

«Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C130 που απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τη χώρα μας συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν. Οι εργασίες έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει, σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».

Ερντογάν: «Ο θεός να δείξει έλεος στους νεκρούς μας»

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Με βαθιά λύπη μάθαμε σήμερα ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C130 που ερχόταν από το Αζερμπαϊτζάν στη χώρα μας συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές της χώρας για την πρόσβαση στο σημείο της συντριβής. Ελπίζω να βγούμε από αυτό το ατύχημα με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες. Ο Θεός να δείξει έλεος στους νεκρούς μας», δήλωσε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya, σε δήλωσή του στο λογαριασμό του στο NSosyal, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την πτώση του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους τύπου C130 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο κατευθυνόταν από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν.

Ο Yerlikaya, ο οποίος ανέφερε ότι οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, δήλωσε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας Geladze, ο οποίος μετέβη στον τόπο του συμβάντος, και μετέφερε τη συμπαράστασή του στον τουρκικό λαό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ – hurriyet.com.tr – aa.com.tr