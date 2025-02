Μία απίστευτη υπόθεση φρίκης, που ζούσε ένα 13χρονο κορίτσι από την Ινδία, έφερε στο φως της δημοσιότητας το CNN.

Συγκεκριμένα πριν από πέντε χρόνια, ένα 13χρονο κορίτσι, κόρη φτωχών εργατών σε μια από τις πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες της Ινδίας, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από ένα γείτονά της στο χωριό όπου ζούσε.

Ο φερόμενος ως θύτης βιντεοσκόπησε την αποτρόπαια πράξη του και η αστυνομία ερευνά αν χρησιμοποίησε το υλικό για να εκβιάσει το κορίτσι, ώστε να κακοποιηθεί σεξουαλικά από δεκάδες άλλους άνδρες και αγόρια τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η αστυνομία λέει ότι οι ισχυρισμοί ήρθαν στο φως όταν το κορίτσι, που σήμερα είναι 18 ετών, μίλησε σε έναν σύμβουλο που επισκέφθηκε το κολέγιό της στην πολιτεία Κεράλα όπου περιέγραψε λεπτομερώς τα χρόνια φρικτής κακοποίησης.

Συνολικά 58 άνδρες και αγόρια έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για τη σεξουαλική επίθεση, τον βιασμό και τον ομαδικό βιασμό του κοριτσιού. Άλλοι δύο άνδρες που καταζητούνται σε σχέση με την υπόθεση έχουν διαφύγει από τη χώρα, δήλωσε στο CNN ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας της Κεράλα, Ajeetha Begum.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι συμμαθητές, συγγενείς, γείτονες και άνδρες από τον κοινωνικό της περίγυρο. Οι βιαστές ήταν από ανήλικοι ως 40 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και οι 58 άνδρες παραμένουν υπό κράτηση. Κανένας από τους κατηγορούμενους δεν έχει μιλήσει δημοσίως. Σύμφωνα με τους ινδικούς νόμους περί βιασμού, το κορίτσι δεν έχει κατονομαστεί.

Η βία κατά των γυναικών είναι ανεξέλεγκτη στην Ινδία, παρά το γεγονός ότι οι νόμοι έχουν τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνουν αυστηρότερες ποινές για τους θύτες.

Τον Αύγουστο ο βιασμός και η δολοφονία μιας εκπαιδευόμενης γιατρού στην πόλη της Καλκούτας προκάλεσε πανεθνική απεργία των γιατρών και έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους οι οποίοι ζητούσαν αυστηρότερους νόμους για τους βιαστές.

Η υπόθεση της Κεράλα πάντως δεν έχει προκαλέσει παρόμοιες κοινωνικές αντιδράσεις. Ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό συμβαίνει επειδή το θύμα προέρχεται από την κοινότητα Νταλίτ, που βρίσκεται στο κατώτατο σημείο του συστήματος ινδουιστικής κάστας, μιας κοινωνικής και θρησκευτικής ιεραρχίας 3.000 ετών που κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους κατά τη γέννηση και τους τοποθετεί στα κοινωνικά στρώματα.

Οι Νταλίτ κάνουν δουλειές που θεωρούνται «ακάθαρτες» όπως η συλλογή απορριμμάτων και το σκούπισμα δρόμων. Δεν τους επιτρέπουν να επισκέπτονται ναούς και τους αναγκάζουν να ζουν χωριστά από κοινότητες ανώτερης κάστας. Ζουν σε άθλιες καταστάσεις και δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Παρά τη νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση την κάστα, οι ακτιβιστές λένε ότι τα περισσότερα από 260 εκατομμύρια Νταλίτ της Ινδίας είναι ευάλωτα στην κακοποίηση και δύσκολα προσφεύγουν στη δικαιοσύνη..

«Όταν πρόκειται για γυναίκες Νταλίτ, γενικά η οργή είναι μικρότερη σε ολόκληρη τη χώρα», είπε η Cynthia Stephen, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των Νταλίτ. «Υπάρχει η αίσθηση ότι αυτό το κορίτσι δεν είναι “μία από εμάς”» είπε.

Σύμφωνα με την αστυνομία η κακοποίηση ξεκίνησε όταν ένας νεαρός άνδρας από το χωριό της κοπέλας την παρενόχλησε και τράβηξε βίντεο και φωτογραφίες από τον βιασμό της.

Τουλάχιστον τρεις από τους βιαστές της υποσχέθηκαν να την παντρευτούν. Ο ένας μάλιστα απείλησε ότι θα τη σκοτώσει αν τολμούσε να τον καταγγείλει. Αλλά άλλοι κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό. «Δεν είναι ότι όλες οι υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους. Αλλά σε μια υπόθεση, μπορεί να υπάρχουν τέσσερις ή πέντε κατηγορούμενοι», δήλωσε η αστυνομία.

Πολλοί από τους άνδρες επικοινώνησαν με το νεαρό κορίτσι στο τηλέφωνο του πατέρα της, μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το WhatsApp, αργά το βράδυ, αφού εκείνος είχε πάει για ύπνο.

Η φερόμενη κακοποίηση έλαβε χώρα σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, σε σπίτια και σε αυτοκίνητα, σε στάσεις λεωφορείων και σε χωράφια. Σε ορισμένες από τις περιπτώσεις φέρονται να εμπλέκονται άνδρες που ήταν άγνωστοι και ζούσαν σε πόλεις δεκάδες χιλιόμετρα μακριά.

Ορισμένες από τις περιπτώσεις βιασμούς περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για trafficking καθώς οι άνδρες ανάγκαζαν το κορίτσι να ταξιδέψει εκτός του χωριού της.

Οι ισχυρισμοί έχουν προκαλέσει σοκ στο χωριό του κοριτσιού της Κεράλα, όπου πολλοί εργάζονται ως εργάτες σε χαμηλά αμειβόμενες δουλειές όπως οι κατασκευές και η γεωργία.

Η αστυνομία λέει ότι οι γονείς του κοριτσιού εργάζονταν πολλές ώρες και δεν γνώριζαν για την κακοποίηση της κόρης τους.

Όταν η υπόθεση έγινε γνωστή, γυναίκες του χωριού έδειξαν συμπάθεια προς τον κατηγορούμενο και θυμό προς την κοπέλα.

Οι γυναίκες κατηγόρησαν το κορίτσι για τα ρούχα της και τον τρόπο ζωής, ενώ έριξαν ευθύνες στη μητέρα της επειδή δεν την πρόσεχε.

Μια μητέρα, της οποίας ο γιος ήταν μεταξύ των κατηγορουμένων, δήλωσε ότι είναι αθώος. Είπε ότι γνώριζε το κορίτσι από τότε που ήταν μωρό και «το είχε μεγαλώσει στην αγκαλιά του».

