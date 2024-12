Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη από τον Ιλχάμ Αλίεφ, τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, για το «τραγικό περιστατικό» στον ρωσικό εναέριο χώρο που αφορά το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines το οποίο συνετρίβη στις 25 Δεκεμβρίου στο Καζακστάν.

Την Τετάρτη, αεροσκάφος Embraer 190 της εταιρείας Azerbaijan Airlines που πραγματοποιούσε την πτήση Μπακού-Γκρόζνι συνετρίβη στο δυτικό Καζακστάν.

Οι ρωσικές αρχές επικαλέσθηκαν ουκρανική επίθεση με drones στην περιοχή του Γκρόζνι, την ομίχλη, αλλά δεν εξήγησαν για ποιον λόγο δεν επιτράπηκε η προσγείωση του αεροσκάφους σε ρωσικό αεροδρόμιο της περιοχής, αλλά αναγκάσθηκε να διασχίσει κατά πλάτος ολόκληρη την Κασπία Θάλασσα για να συντριβεί λίγα χιλιόμετρα πριν από το αεροδρόμιο του Ακτάου στο Καζακστάν.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στον ρωσικό εναέριο χώρο και για μία ακόμη φορά εξέφρασε τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Κατά την συνομιλία σημειώθηκε ότι το αζερικό επιβατικό αεροσκάφος, που πετούσε σύμφωνα με το σχέδιο, επανειλημμένα προσπάθησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι. Εκείνη την στιγμή, το Γκρόζνι, το Μοζντόκ και το Βλαντικαφκάζ δέχονταν επίθεση από ουκρανικά drone και τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν τις επιθέσεις αυτές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ότι διαθέτει «προκαταρκτικές ενδείξεις που οδηγούν στο ενδεχόμενο το αεροσκάφος να επλήγη από τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», συμπίπτοντας με τις απόψεις δυτικών εμπειρογνωμόνων που εκτιμούν ότι οι εικόνες που εμφανίζουν την άτρακτο του αεροσκάφους γεμάτη τρύπες οδηγούν στο σενάριο αυτό.

Επιβάτης του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines (ΑΑ) το οποίο συνετρίβη στο Καζακστάν δήλωσε στο Reuters ότι υπήρξε τουλάχιστον ένας δυνατός κρότος καθώς αυτό πλησίαζε στον αρχικό του προορισμό, το Γκρόζνι της Τσετσενίας.

Η αεροπορική εταιρεία Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το αεροσκάφος που συνετρίβη στο Καζακστάν δέχθηκε «εξωτερική φυσική και τεχνική επέμβαση».

Η πτήση J2-8243 συνετρίβη σε μία μπάλα φωτιάς κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν αφού άλλαξε πορεία από την νότια Ρωσία όπου η Μόσχα έχει επανειλημμένως χρησιμοποιήσει τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατά ουκρανικών drone.

«Νόμιζα ότι το αεροπλάνο θα διαλυθεί», δήλωσε ο Σουμπχονκούλ Ραχίμοφ, ένας από τους επιζήσαντες της συντριβής, στο Reuters προσθέτοντας ότι μετά τον δυνατό κρότο είχε αρχίσει να κάνει τις προσευχές του προετοιμαζόμενος για το τέλος. Μετά τον κρότο, το αεροπλάνο άρχισε να συμπεριφέρεται περίεργα, σαν να ήταν μεθυσμένο». «Ηταν σαν να ήταν μεθυσμένο. Δεν ήταν το ίδιο αεροπλάνο πια!».

Τέσσερις αζερικές πηγές με γνώση των προκαταρκτικών ευρημάτων της έρευνας δήλωσαν στο Reuters ότι το αεροσκάφος κατερρίφθη κατά λάθος από την ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

