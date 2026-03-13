Συνοδευτικά πολεμικά πλοία στέλνουν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Το Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή επιπλέον πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο προετοιμασιών για πιθανή συνοδεία πετρελαιοφόρων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, έχει ζητήσει την αποστολή περισσότερων αντιτορπιλικών και πολεμικών πλοίων του Σώματος Πεζοναυτών, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι ακόμη και αν αποσταλούν επιπλέον πολεμικά πλοία, η συνοδεία πλοίων δεν θα ξεκινήσει άμεσα. Θα πρέπει πρώτα να μειωθεί η απειλή από το Ιράν, διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει έως και έναν μήνα ή περισσότερο.

«Δεν είναι δυνατόν να παρεμποδιστούν σύντομα οι ιρανικές επιθέσεις στο σημείο»

Τα Στενά του Ορμούζ είναι «ένα – από τακτικής απόψεως – πολύπλοκο περιβάλλον» για να διασφαλιστεί, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν, παραδεχόμενος ότι δεν θα είναι δυνατόν να παρεμποδιστούν σύντομα οι ιρανικές επιθέσεις κατά των πλοίων που θα διέρχονται από τη ζώνη.

«Είναι ένα – από τακτικής απόψεως – πολύπλοκο περιβάλλον», απάντησε ο στρατηγός Κέιν σε ερώτηση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που έδωσε μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Εξήγησε δε ότι θα πρέπει να προηγηθούν άλλες στρατιωτικές δράσεις πριν γίνει δυνατόν να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο της προστασίας των πλοίων κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε, από την πλευρά του, ότι τα αμερικανικά πολεμικά σχέδια προέβλεπαν εξαρχής τη διασφάλιση του σημείου.

«Δεν είναι ένα μέρος όπου θα επιτρέψουμε την αμφισβήτηση του ελέγχου ή θα επιτρέψουμε τον αποκλεισμό των ροών των αγαθών», πρόσθεσε επίσης, χωρίς να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

