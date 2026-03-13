Συνοδευτικά πολεμικά πλοία στέλνουν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Το Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή επιπλέον πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο προετοιμασιών για πιθανή συνοδεία πετρελαιοφόρων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.
Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, έχει ζητήσει την αποστολή περισσότερων αντιτορπιλικών και πολεμικών πλοίων του Σώματος Πεζοναυτών, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά.
Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.
Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι ακόμη και αν αποσταλούν επιπλέον πολεμικά πλοία, η συνοδεία πλοίων δεν θα ξεκινήσει άμεσα. Θα πρέπει πρώτα να μειωθεί η απειλή από το Ιράν, διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει έως και έναν μήνα ή περισσότερο.
«Δεν είναι δυνατόν να παρεμποδιστούν σύντομα οι ιρανικές επιθέσεις στο σημείο»
Τα Στενά του Ορμούζ είναι «ένα – από τακτικής απόψεως – πολύπλοκο περιβάλλον» για να διασφαλιστεί, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν, παραδεχόμενος ότι δεν θα είναι δυνατόν να παρεμποδιστούν σύντομα οι ιρανικές επιθέσεις κατά των πλοίων που θα διέρχονται από τη ζώνη.
«Είναι ένα – από τακτικής απόψεως – πολύπλοκο περιβάλλον», απάντησε ο στρατηγός Κέιν σε ερώτηση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που έδωσε μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Εξήγησε δε ότι θα πρέπει να προηγηθούν άλλες στρατιωτικές δράσεις πριν γίνει δυνατόν να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο της προστασίας των πλοίων κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά.
Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε, από την πλευρά του, ότι τα αμερικανικά πολεμικά σχέδια προέβλεπαν εξαρχής τη διασφάλιση του σημείου.
«Δεν είναι ένα μέρος όπου θα επιτρέψουμε την αμφισβήτηση του ελέγχου ή θα επιτρέψουμε τον αποκλεισμό των ροών των αγαθών», πρόσθεσε επίσης, χωρίς να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
Πεζεσκιάν: Ισραήλ και ΗΠΑ θέλουν να «διαλύσουν» το Ιράν
Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «διαλύσουν» το Ιράν, κατά την 14η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ, το οποίο δεν αναγνωρίζει η ιρανική κυβέρνηση) έχουν καταστροφικές προθέσεις και στόχους που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του Ιράν και των μεγάλων ισλαμικών χωρών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.
Τραμπ: Θα πλήξουμε το Ιράν πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα
Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη που μεταδόθηκε από το δίκτυο Fox News.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, επίσης, πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ μετά τις απειλές Ιρανών αξιωματούχων να αποκλείσουν την περιοχή.
«Θα το κάνουμε εάν πρέπει. Όμως, ξέρετε, ελπίζουμε πως τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλά».
Βίντεο με τα φυλλάδια που πέταξε το Ισραήλ στη Βηρυτό
Νωρίτερα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έριξε φυλλάδια στη Βηρυτό, καλώντας τους πολίτες να δράσουν κατά της Χεζμπολάχ.
Τραμπ: Ο Πούτιν βοηθά το Ιράν
Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Ουκρανίας για να αμυνθούν ενάντια σε drones.
Πρόσθεσε, επίσης, ότι πιστεύει πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν «ίσως βοηθά λίγο το Ιράν».
«Νομίζω ότι μπορεί να το βοηθά λίγο, ναι, υποθέτω. Και πιθανότατα πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Τραμπ: Δεν ανησυχώ για πλήγμα του Ιράν εντός Αμερικανικού εδάφους
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για πιθανές απειλές κατά της Καλιφόρνια ή των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από αναφορές για ένα υπόμνημα του FBI που περιείχε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή ιρανική επίθεση με drone στην Πολιτεία.
«Δεν ανησυχώ γι’ αυτό, γιατί αν ανησυχούσα, δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω. Δεν μπορείς να ανησυχείς. Πρέπει να κάνεις κάτι – και παρακολουθούμε τα πάντα σε ένα επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ· η χώρα μας δεν έχει παρακολουθηθεί ποτέ ξανά με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή «The Brian Kilmeade Show» στο Fox Radio.
Όταν πιέστηκε για το αν το υπόμνημα έφτασε στο γραφείο του, ο Τραμπ προσέβαλε τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, αλλά δεν αναφέρθηκε στην εγκυρότητα της απειλής.
«Η πρώτη φορά που το ακούσαμε ήταν από τον Γκάβιν Newscum (σ.σ. λογοπαίγνιο με τη λέξη «scum» – αποβράσματα)», είπε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας ένα παρατσούκλι που χρησιμοποιεί συχνά για τον πιθανό υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028.
Ο Νιούσομ δήλωσε την Τετάρτη ότι «δεν υπάρχει επικείμενη απειλή». Το ABC News ήταν το πρώτο που ανέφερε την ύπαρξη του υπομνήματος.
Ισραήλ: Συναγερμός για επίθεση από το Ιράν
Το Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους της χώρας να βρίσκονται σε εγρήγορση και να αναμένουν νέες οδηγίες, αφού εντοπίστηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.
«Πρέπει να μεταβείτε στις προστατευόμενες περιοχές μόλις λάβετε την προειδοποίηση και να παραμείνετε εκεί μέχρι νεοτέρας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.
Ισραήλ: Δόθηκε εντολή για ενίσχυση των στρατευμάτων στο βόρειο μέτωπο
Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου έδωσε εντολή για ενίσχυση των στρατευμάτων στη Βόρεια Διοίκηση.
Γαλλία και Ιταλία σε συζητήσεις με το Ιράν για ασφαλή διέλευση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Η Γαλλία και η Ιταλία ξεκίνησαν συνομιλίες με το Ιράν, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Οι συζητήσεις στοχεύουν στη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας που θα εγγυάται την ασφαλή διέλευση των ευρωπαϊκών πλοίων από τα Στενά, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης.
Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου διακινείται κανονικά μέσω αυτού του στενού σημείου διέλευσης.
Οι αποστολές μέσω των Στενών έχουν καταστεί αμελητέες μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και τη δέσμευση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν να τα κρατήσει κλειστά.
Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει διερευνητικές συζητήσεις προσπαθώντας να επανεκκινήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς να επεκτείνουν τη σύγκρουση, δήλωσαν στους FT τρεις αξιωματούχοι που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες.
Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι, ενώ και η Ιταλία έχει κάνει προσπάθειες να ανοίξει συζητήσεις με την Τεχεράνη για το θέμα. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα προχωρήσουν ή ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί, τόνισαν δύο αξιωματούχοι.
Nεκροί και οι έξι επιβαίνοντες του αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ
Η αμερικανική United States Central Command δήλωσε ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker, το οποίο κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ, έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά.
Συγκεκριμένα σε ανάρτηση στο «X» ανέφερε ότι οι συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να διερευνώνται, αλλά η απώλεια του αεροσκάφους «δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά, ούτε σε φίλια πυρά».
Πρόσθεσε ότι οι ταυτότητες των μελών του πληρώματος δεν δημοσιοποιούνται μέχρι να περάσουν 24 ώρες αφότου ενημερωθούν οι οικογένειές τους.
Νωρίτερα σήμερα, ο αμερικανικός στρατός είχε επιβεβαιώσει ότι τέσσερα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν στη συντριβή και ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης για τα δύο αγνοούμενα άτομα.
Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές ισοπέδωσαν κτήριο στον νότιο Λίβανο
Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν ένα κτίσμα στην Αμπασίγιε, κοντά στην Τύρο, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αναφορές της ομάδας του Al Jazeera που βρίσκεται επί τόπου.
Οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το κτήριο περίπου μία ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός είπε στους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
Μακρόν: Η Ρωσία κάνει λάθος αν ελπίζει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα της προσφέρει μια αναστολή των εις βάρος της μέτρων
Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Παρασκευή (13/3), μετά τη συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ότι η Ρωσία «κάνει λάθος» αν ελπίζει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα της προσφέρει μια αναστολή των εις βάρος της μέτρων, υπενθυμίζοντας την απόφαση της G7 να μην «αναθεωρήσει» την πολιτική κυρώσεων κατά της Μόσχας.
«Οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε αναθεώρηση της πολιτικής κυρώσεων μας έναντι της Ρωσίας. Αυτή είναι η πάγια θέση της G7 και είναι προφανώς η θέση της Γαλλίας και της Ευρώπης», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, παρά την απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε άρση κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Σχολιάζοντας την απόφαση της Ουάσιγκτον, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η Ρωσία θα εξοικονομήσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες για το τέλος του πολέμου.
Ο Εμάνουελ Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που δεσμεύτηκε ότι θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία θα υλοποιηθεί, παρά το βέτο της Ουγγαρίας στην εκταμίευση των πρώτων δόσεων. «Αν υπάρχουν αντιρρήσεις τότε εναπόκειται στο κάθε έθνος η τήρηση των δεσμεύσεων που από κοινού ανέλαβαν τα κράτη της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας τον περασμένο Δεκέμβριο», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας.
Ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος τέλος στον θάνατο ενός Γάλλου στρατιώτη στο ιρακινό Κουρδιστάν, είπε ότι «η θέση της Γαλλίας είναι καθαρά αμυντική» και ότι «θα συνεχίσει να επιδεικνύει ψυχραιμία, ηρεμία και αποφασιστικότητα, να είναι αξιόπιστη απέναντι στους εταίρους της, να προστατεύει τους πολίτες της και να υπερασπίζεται τα συμφέροντά και την ασφάλειά τους».
Αραγτσί: «Δεν θα υποκύψουμε στις δειλές επιθέσεις»
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δημοσίευσε ένα βίντεο με Ιρανούς διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων για την Ημέρα του Αλ Κουντς στην Τεχεράνη, ενώ βόμβες πέφτουν κοντά τους.
Ο κορυφαίος διπλωμάτης συμμετείχε στην εκδήλωση μαζί με άλλους σημαντικούς αξιωματούχους.
«Είμαι περήφανος και νιώθω τιμή που συνόδευσα τον ισχυρό και ανθεκτικό λαό του Ιράν για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας του Αλ Κουντς», έγραψε ο Αραγτσί στο «X».
«Οι Ιρανοί θα παραμένουν πάντα αταλάντευτοι και δεν θα υποκύψουν ποτέ μπροστά σε δειλές επιθέσεις».
Ο Γάλλος στρατιώτης που σκοτώθηκε στο Ιρακινό Κουρδιστάν επλήγη «από drone Shahed»
Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων (BCA), μονάδας του πεζικού που έχει έδρα τη Βαρς (Ιζέρ), που σκοτώθηκε σε επίθεση στην περιοχή Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, «επλήγη από drone Shahed», δήλωσε ο επικεφαλής του 7ου BCA.
Ο υπαξιωματικός, ηλικίας 42 ετών, «σκοτώθηκε αφού επλήγη από drone Shahed στη θέση στην οποία βρισκόταν», διευκρίνισε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο συνταγματάρχης Φρανσουά-Ξαβιέ ντε λα Σενέ. Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) Σαχέντ είναι όπλο ιρανικής κατασκευής.
«Βοηθούσε στην εκπαίδευση των Κούρδων» στο πλαίσιο «αντιτρομοκρατικής αποστολής (…), μάχης κατά του Νταές», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, διευκρίνισε ο συνταγματάρχης.
Ο Φριόν, «οι αλπικοί τυφεκιοφόροι γενικά είναι πραγματικά το καλύτερο που βγάζει ο στρατός ξηράς, παράγουν τους καλύτερους από άποψη στρατιωτών. Ήταν πραγματικά ένας εξαιρετικός στρατιώτης. Ήταν κάποιος που ήταν πάρα πολύ ικανός», με «πολλή εμπειρία» και «δεκάδες επιχειρήσεις στο ενεργητικό του», πρόσθεσε.
Ο υπαξιωματικός είναι ο πρώτος Γάλλος στρατιώτης που σκοτώνεται από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε από τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και επεκτάθηκε σε χώρες της περιοχής.
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, επτά στρατιώτες «τραυματίστηκαν σε «επίθεση με drone» χθες, Πέμπτη, το βράδυ και ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν «παρά το ότι παραλήφθηκε γρήγορα από τις ιατρικές ομάδες που ήταν παρούσες, υπέκυψε στα τραύματά του». Είχε αναπτυχθεί στο Ιράκ από τα τέλη Ιανουαρίου.
Οι έξι τραυματίες «εξακολουθούν να βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ο επαναπατρισμός τους στη Γαλλία ετοιμάζεται», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Αρμπίλ, το πλήγμα που τραυμάτισε αυτούς τους στρατιώτες περιελάμβανε δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και έλαβε χώρα σε μία βάση στη Μάλα Κάρα, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Αρμπίλ.
Χωρίς να αναλαμβάνει απευθείας την ευθύνη για την επίθεση, μια ένοπλη οργάνωση που πρόσκειται στο Ιράν, η Άσχαμπ αλ Καφ, ανακοίνωσε σήμερα ότι βάζει πλέον στο στόχαστρο «όλα τα γαλλικά συμφέροντα» στην περιοχή, απόφαση η οποία ελήφθη, εξηγεί, σε αντίδραση για την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle και άλλων στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας στην περιοχή του Κόλπου.
Χέγκσεθ: «Το Ιράν δεν είναι πλέον σε θέση να κατασκευάσει νέους βαλλιστικούς πυραύλους»
Το Ιράν δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να ανακτήσει τον καταστραμμένο στρατιωτικό του εξοπλισμό, δηλώνει ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.
«Πολύ σύντομα», λέει, «όλες οι αμυντικές εταιρείες του Ιράν θα καταστραφούν», υποδηλώνοντας ότι εκεί θα επικεντρωθούν οι αμερικανο-ισραηλινές επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες.
Κάθε εταιρεία που κατασκευάζει εξαρτήματα για τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν «έχει ηττηθεί, έχει καταστραφεί», λέει.
Στρατιωτική συνοδεία για τα εμπορικά πλοία, που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ, ζητούν οι Γερμανοί εφοπλιστές
Στρατιωτική συνοδεία για τα εμπορικά πλοία που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ ζητούν οι Γερμανοί εφοπλιστές, περιγράφοντας την κατάσταση στην περιοχή ως «σοβαρή έως ανησυχητική».
Στα Στενά του Ορμούζ υπάρχει «μόνο μία είσοδος και μία έξοδος και αυτή πρέπει να προστατευτεί, προκειμένου τα εμπορικά πλοία να μπορέσουν να εγκαταλείψουν την περιοχή», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών (VDR), Μάρτιν Κρέγκερ, στη Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR και προειδοποίησε για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα, καθώς η κατάσταση, τόνισε, είναι «σοβαρή έως ανησυχητική».
Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 30 γερμανικά πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, εκ των οποίων τα 20 έχουν ήδη δεχτεί πυρά. Μέχρι στιγμής πάντως, διευκρίνισε ο Κρέγκερ, είναι γνωστή μόνο μία περίπτωση όπου ένα γερμανικό πλοίο έχει υποστεί ζημιές.
Αξιωματικός εκτός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση στο σχολείο της Μινάμπ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ορίσει αξιωματικό εκτός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Central Command) για να ολοκληρώσει τη έρευνα για την επίθεση κατά ιρανικού σχολείου, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.
Η προκαταρκτική εσωτερική στρατιωτική έρευνα έδειξε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ φέρουν πιθανότατα την ευθύνη για τον βομβαρδισμό του σχολείου στην πόλη Μινάμπ του νοτίου Ιράν.
Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι η έρευνα θα διαρκέσει «όσο χρειάζεται» για να αντιμετωπίσει τα περί το περιστατικό ζητήματα.
«Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το Ιράν έχει ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ»
Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το Ιράν έχει ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, παρά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες ότι το Ιράν έχει ποντίσει περί τις δέκα νάρκες στη θαλάσσια ζώνη.
«Τους έχουμε ακούσει να μιλούν γι’ αυτό, όπως ακριβώς κι’ εσείς που το έχετε μεταδώσει με απερισκεψία και υπερβολή… αλλά δεν έχουμε σαφή στοιχεία επ’ αυτού», είπε.
CENTCOM: Συνεχίζουμε τις ενέργειες για την εξουδετέρωση των ικανοτήτων του Ιράν
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε μια νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα «X«, μέσω της οποίας υπογράμμισε ότι το ιρανικό καθεστώς παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.
«Αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να λαμβάνουν αποφασιστικά μέτρα για να εξουδετερώσουν τις ικανότητες του Ιράν», αναφέρει στην ίδια δημοσίευση, συνοδεύοντας τη με ένα βίντεο από βομβαρδισμό.
Οι ισραηλινές εντολές εκκένωσης επηρεάζουν το 14% του Λιβάνου
Πάνω από ένα όγδοο του εδάφους του Λιβάνου έχει δεχτεί ισραηλινές εντολές εκκένωσης, όπως δήλωσε οργάνωση αρωγής, ενώ η ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών υποστήριξε ότι οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις εισβάλλουν και στήνουν οδοφράγματα.
Το Ισραήλ πραγματοποιεί καθημερινά πλήγματα στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου όταν η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες στο Ισραήλ για να εκδικηθεί την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην Τεχεράνη κατά την πρώτη ημέρα του ισραηλινοαμερικανικού πολέμου με το Ιράν.
Σχεδόν 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις ισραηλινές επιθέσεις και περισσότεροι από 800.000 έχουν εκτοπιστεί.
Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει στοχοθετήσει ενόπλους της Χεζμπολάχ και μέλη των ιρανικών δυνάμεων.
Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) δήλωσε ότι οι ισραηλινές διαταγές εκκένωσης για το νότιο Λίβανο και για τμήματα της Βηρυτού καλύπτουν σήμερα 1.470 χλμ. ή σχεδόν το 14% της χώρας.
«Οι ισραηλινές διαταγές μαζικής εκκένωσης έχουν επεκταθεί σε ευρείες γεωγραφικές οδηγίες, απαιτώντας συχνά άμεση μετακίνηση, προκαλώντας πανικό και φόβο στις κοινότητες ότι επίκεινται άμεσα πλήγματα, ακόμη κι όταν αυτό δεν συμβαίνει», είπε η Μορίβ Φίλιπον, η διευθύντρια του παραρτήματος της οργάνωσης στον Λίβανο.
Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε ότι οι ισραηλινές εντολές για καθολική εκκένωση εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για το διεθνές δίκαιο.
Το γραφείο του NRC στην Τύρο, στον νότιο Λίβανο, υπέστη σοβαρές ζημιές, ανέφερε αυτή η υπηρεσία, χωρίς τραυματισμούς. Ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις στην Τύρο από τις 2 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένης μιας επιδρομής την Τρίτη σε αυτό που περιέγραψε ως κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στην περιοχή.
Ο Ματιέ Λουτσιάνο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη ότι περίπου 600 καταφύγια έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα, με πολλά από αυτά σχεδόν γεμάτα. Τα νοσοκομεία είναι υπερφορτωμένα λόγω της αύξησης των τραυματιών, πρόσθεσε αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο δήλωσε στην ίδια ενημέρωση ότι οι επιχειρήσεις της έχουν περιοριστεί από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες που τραυμάτισαν δύο στρατιώτες πριν από μια εβδομάδα. Ωστόσο, τα στρατεύματά της έχουν καταγράψει ισραηλινές εισβολές στρατευμάτων, λέγοντας ότι έχουν κινηθεί έως και 7 χιλιόμετρα εντός του Λιβάνου και έχουν στήσει οδοφράγματα περιορίζοντας την πρόσβαση.
«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω», δήλωσε η εκπρόσωπος της UNIFIL Καντίς Αρντιέλ μέσω βιντεοκλήσης από τον Λίβανο.
Έκκληση του Γ.Γ. του ΟΗΕ να «σταματήσει άμεσα ο πόλεμος»
Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες παρότρυνε σήμερα το Ισραήλ και τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ να «σταματήσουν τον πόλεμο» στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματα.
«Καλώ με ισχυρό τρόπο τις δύο πλευρές, τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, (να καταλήξουν) σε μια κατάπαυση πυρός προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος», δήλωσε ο ίδιος σε επίσκεψή του στη Βηρυτό, πριν προσθέσει: «Δεν είναι τώρα η ώρα για ένοπλες οργανώσεις, είναι η ώρα για ισχυρά κράτη».
«Πραγματικά ελπίζω ότι κατά την επόμενη επίσκεψή μου … θα μπορώ να δω έναν Λίβανο σε ειρήνη. Θα μπορώ να επισκεφθώ έναν Λίβανο όπου το Κράτος έχει το μονοπώλιο της ισχύος και όπου η εδαφική ακεραιότητα θα έχει αποκατασταθεί πλήρως και θα γίνεται σεβαστή», πρόσθεσε ο Γκουτέρες πριν συναντηθεί με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν.
«Γνωρίζω ότι οι Λιβανέζοι υποφέρουν πάρα πολύ», δήλωσε ο ίδιος. Ο πόλεμος στον Λίβανο έχει προκαλέσει τον θάνατο 687 ανθρώπων και τον εκτοπισμό περισσοτέρων των 800.000 από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.
«Δυστυχώς, ο Λίβανος σύρθηκε σε έναν πόλεμο που ο λαός του ποτέ δεν ήθελε», δήλωσε.
Ο Λίβανος σύρθηκε στη σύγκρουση όταν η λιβανική σιιτική οργάνωση εξαπέλυσε πυραύλους κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, δηλώνοντας ότι ήθελε να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, προκαλώντας μαζικά ισραηλινά αντίποινα.
Φυλλάδια στη Βηρυτό ρίχνουν αεροσκάφη του Ισραήλ
Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έριξε φυλλάδια στη Βηρυτό πριν από λίγο, καλώντας τους πολίτες να δράσουν κατά της Χεζμπολάχ.
«Αν θέλετε να είστε μέρος μιας πραγματικής αλλαγής και να συμβάλλετε στην ευημερία και την άμυνα της χώρας σας, είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε», αναφέρουν τα φυλλάδια, τα οποία περιλαμβάνουν το λογότυπο της Μονάδας 504 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών — η οποία ειδικεύεται στην ανθρώπινη νοημοσύνη.
Χέγκσεθ: Σήμερα θα γίνουν οι περισσότερες επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Σήμερα Παρασκευή θα γίνει ο μεγαλύτερος αριθμός των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, είπε πριν λίγο στην έκτακτη ενημέρωσή του από το Πεντάγωνο ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
«Θα καταστραφούν όλες οι ιρανικές αμυντικές βιομηχανίες» πρόσθεσε.
Χέγκσεθ: «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματίας, πιθανότατα έχει παραμορφωθεί»
Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, πραγματοποιούν συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο.
Αυτό συμβαίνει εκτάκτως καθώς η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο δυτικό Ιράκ, σε ένα περιστατικό που, όπως ανέφερε, «δεν οφειλόταν σε εχθρικά πυρά ή πυρά φίλιων δυνάμεων», αλλά στο οποίο εμπλέκονταν ένα δεύτερο αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού.
Νωρίτερα ο Χέγκσεθ είπε ότι «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματίας, πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».
«Ο νεοεκλεγείς ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, είναι τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος», δήλωσε συγκεκριμένα ο Χέγκσεθ, αμφισβητώντας την ικανότητά του να ηγείται.
«Γνωρίζουμε ότι ο νέο υποτιθέμενος όχι και τόσο ανώτατος ηγέτης είναι τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος. Εκανε μια ανακοίνωση χθες. Μια αδύναμη ανακοίνωση, στην πραγματικότητα, αλλά δεν υπήρχε φωνή και υπήρχε βίντεο. Ηταν μία γραπτή ανακοίνωση», είπε ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, που υπηρετεί ως υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ.
«Το Ιράν έχει ένα σωρό κάμερες και ένα σωρό μαγνητόφωνα. Γιατί γραπτή ανακοίνωση; Νομίζω ξέρετε γιατί. Ο πατέρας του, νεκρός. Είναι φοβισμένος, είναι τραυματισμένος, κρύβεται και στερείται νομιμοποίησης», είπε.