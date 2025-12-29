Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να οργανώσει σύνοδο των κρατών που υποστηρίζουν το Κίεβο στις αρχές Ιανουαρίου στο Παρίσι, προκειμένου να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία.

«Οι χώρες της συμμαχίας των προθύμων θα συγκεντρωθούμε στο Παρίσι στις αρχές του Ιανουαρίου για να οριστικοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμβολή της καθεμιάς», ανέφερε ο κ. Μακρόν στα γαλλικά και στα αγγλικά μέσω X, μετά τη συνομιλία που είχαν ο ίδιος και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες με τους ομολόγους του της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Σημειώνουμε πρόοδο στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα έχουν κεντρικό ρόλο για την οικοδόμηση δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», συνέχισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, που είχε προσωπική, κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον κ. Ζελένσκι.

Η αναγγελία καταγράφτηκε αφού ο κ. Ζελένσκι και ο κ. Τραμπ συναντήθηκαν χθες στην κατοικία του αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, με τον τελευταίο να εμφανίζεται αισιόδοξος, αν και προτίμησε να παραμείνει αόριστος, για την προσεχή επίλυση της ένοπλης σύρραξης που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως πρόκειται για «πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση», διαβεβαιώνοντας πάντως ότι σημειώθηκαν «πολλές πρόοδοι». «Δεν θα πω πότε, όμως νομίζω πως θα φτάσουμε εκεί», συνέχισε, σημειώνοντας ακόμη πως πρότεινε να πάει να μιλήσει στο ουκρανικό κοινοβούλιο για να προχωρήσει το σχέδιό του για την αποκατάσταση της ειρήνης.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φάνηκε επίσης ενθουσιώδης, μιλώντας για «μεγάλες προόδους», την «έγκριση» του «90%» του αμερικανικού σχεδίου 20 σημείων και επίσης την «έγκριση» κάποιων «εγγυήσεων ασφαλείας» για την Ουκρανία και «σχεδόν την έγκριση» ορισμένων άλλων. Αναφέρθηκε επίσης σε «σχέδιο για την ευημερία» της χώρας του σε «πορεία προς την οριστικοποίηση».