Σε τροχιά σοβαρής επιδείνωσης βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αφήνει σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Παρασκευή (16/10), πλέκοντας το εγκώμιο των «πραγματικών ηγετών» της Ευρώπης.

Η κρίση στις αμερικανοουκρανικές σχέσεις οξύνθηκε μετά την επίθεση του Τραμπ στον Ζελένσκι, τον οποίο χαρακτήρισε δυσκολότερο συνομιλητή από τον Πούτιν, αλλά και την απόφαση του Λευκού Οίκου να επιτρέψει τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ.

Την ίδια ώρα, η ΕΕ ετοιμάζει το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, διαπιστώνοντας την πλήρη κατάρρευση της «ενεργειακής εκεχειρίας».

Η διπλωματική ρήξη Κιέβου – Ουάσινγκτον και οι αιχμές Ζελένσκι

Κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής , πλαισιωμένος από τους κορυφαίους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέλεξε να υπογραμμίσει τη στενή συνεργασία του με τις Βρυξέλλες, αποφεύγοντας να σχολιάσει ευθέως τα προβλήματα που αντιμετώπισε η χώρα του στην ανταλλαγή πληροφοριών με τις αμερικανικές υπηρεσίες και στη λειτουργία του δορυφορικού συστήματος Starshield.

Ο κ. Ζελένσκι άφησε σαφέστατες αιχμές κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την τεράστια υποστήριξη που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Κομισιόν και τους ηγέτες, τους πραγματικούς ηγέτες, που βρίσκονται στο πλευρό μας από την αρχή αυτού του πολέμου».

Ο Ουκρανός ηγέτης επανέλαβε την επιθυμία του για ταχύτερο τερματισμό της σύγκρουσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν διακρίνει καμία ετοιμότητα από τη ρωσική πλευρά, ενώ έθεσε τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας του ως απόλυτη προτεραιότητα ενόψει του χειμώνα.

Zelensky is personally greeting every single European leader as he arrives in Brussels. https://t.co/FWFJcM1LlS — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Επιθέσεις Τραμπ, ρωσικό ντίζελ και πλήγματα σε διυλιστήρια

Η δημόσια αντιπαράθεση κλιμακώθηκε έπειτα από συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο Newsmax την Πέμπτη, όπου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ζελένσκι:

«Δεν είναι καλός άνθρωπος για να συνεργαζόμαστε μαζί του» , δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής του Ζελένσκι. Κατέστρεψαν αυτή τη χώρα» , χωρίς να αναφερθεί στη ρωσική εισβολή.

Υποστήριξε μάλιστα ότι: «Θεωρώ ότι ο Ζελένσκι είναι πιο δύσκολος στη διαπραγμάτευση από τον Πούτιν».

Η διαφωνία των δύο πλευρών εστιάζεται στα ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι ο Ζελένσκι διέκοψε προσωρινά για τρεις ημέρες τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια κατόπιν αμερικανικού αιτήματος, ανακοίνωσε την επανέναρξή τους, καθώς η Μόσχα δεν τήρησε την «ενεργειακή εκεχειρία» και συνέχισε να πλήττει τις ουκρανικές υποδομές.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε προδομένος από την απόφαση Τραμπ να προχωρήσει σε συμφωνία που επιτρέπει τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, μια κίνηση που αιφνιδίασε τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Τραμπ επιδιώκει να συγκρατήσει τις διεθνείς τιμές του ντίζελ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, αποδίδοντας την αύξηση των τιμών στον πόλεμο στην Ουκρανία προκειμένου να απομακρύνει την προσοχή από τον ιδιαίτερα αντιδημοφιλή στους Αμερικανούς ψηφοφόρους πόλεμο με το Ιράν.

ΕΕ: Ετοιμάζει το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Στον αντίποδα της τακτικής του Λευκού Οίκου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες διαμήνυσαν από τις Βρυξέλλες ότι προετοιμάζουν το 22ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής, ξεκαθαρίζοντας ότι η πίεση προς το Κρεμλίνο θα ενταθεί όσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν τερματίζει τον πόλεμο.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε ανοιχτά στην αποτυχία της πρωτοβουλίας Τραμπ:

«Υποστηρίξαμε την ενεργειακή εκεχειρία του προέδρου Τραμπ, αλλά είδαμε ότι η Ρωσία δεν τη σεβάστηκε ούτε για ένα λεπτό. Αντίθετα, η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της και, ως εκ τούτου, πρέπει να αυξήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία», τόνισε η επικεφαλής της Κομισιόν.