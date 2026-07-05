O κρατικός μηχανισμός στην Άγκυρα ολοκληρώνει τις τελικές προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης φέρνουν στο φως της δημοσιότητας τις πρώτες λεπτομέρειες που αφορούν το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τα βασικά ζητήματα που θα κυριαρχήσουν στην κρίσιμη συνάντηση που θα έχει με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ των γειτονικών δικτύων ενημέρωσης, ο Αμερικανός ηγέτης πρόκειται να φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 Ιουλίου. Τον Πρόεδρο των ΗΠΑ θα συνοδεύει μια πολυπληθής κυβερνητική και διπλωματική αντιπροσωπεία, μέλη της οποίας βρίσκονται ήδη επί τουρκικού εδάφους.

Το προπομπό αυτό κλιμάκιο έχει αναλάβει, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, τον αυστηρό επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εφαρμογή των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή τόσο της διμερούς συνάντησης, όσο και των εργασιών της Συμμαχίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει ως πρώτη επίσημη στάση του Ντόναλντ Τραμπ το Ανιτκαμπίρ, το μαυσωλείο του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπου θα αποτίσει φόρο τιμής. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την τελετή υποδοχής θα πραγματοποιηθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών, με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, εξετάζεται το ενδεχόμενο, οι δύο Πρόεδροι να προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις, ενώ δεν αποκλείεται και η υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας.

Παράλληλα με τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 7 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί στο ATO Congresium το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, με τη συμμετοχή αξιωματούχων του ΝΑΤΟ, κυβερνητικών εκπροσώπων και κορυφαίων εταιρειών του αμυντικού τομέα. Στόχος της διοργάνωσης είναι η προώθηση νέων συνεργασιών και εξοπλιστικών προγραμμάτων.