Ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο ανέφερε πως ένας 47χρονος και ένας 35χρονος έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικό βομβαρδισμό στην κοινότητα Ποκρόφσκι, συμπληρώνοντας πως τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κοινοποίησε επίσης φωτογραφίες από την περιοχή, όπου διακρίνονται κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα.

Εν τω μεταξύ εννέα τραυματίες ήταν ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος στην κοινότητα Μικολάιφκα της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου