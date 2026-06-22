Συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στα σύνορα Ρωσίας και Ουκρανίας. Επιθέσεις σε αστικά και περιφερειακά κέντρα να προκαλούν νέες απώλειες.

Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του κυβερνήτη της ρωσικής περιφέρειας του Βορόνεζ, Αλεξάντερ Γκούσεφ, η ομώνυμη πόλη έγινε στόχος πυραυλικής επίθεσης από την ουκρανική πλευρά. Βάσει των πρώτων στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική διοίκηση, από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ενώ δεκάδες άλλοι πολίτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομειακές μονάδες για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι ρωσικές αρχές καταγράφουν αυτή την ώρα το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν στις υποδομές της περιοχής από την έκρηξη.

Ο Γκούσεφ είπε ότι μια βιομηχανική μονάδα στην αριστερή όχθη του ποταμού Βορόνεζ υπέστη τις σοβαρότερες ζημιές. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε μια μονάδα στην περιοχή του Βορόνεζ η οποία παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα για πυράυλους.