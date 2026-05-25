Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και το Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, η ρωσική πλευρά ενημέρωσε επίσημα την Ουάσιγκτον για την απόφαση της Μόσχας να θέσει στο στόχαστρο στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κιέβου, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη στρατιωτική κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στις ενέργειες που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα εντός της ρωσικής επικράτειας.

Σημειώνεται πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν «συστηματικές επιθέσεις» σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.