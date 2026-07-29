Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα (29/7) το γραφείο του Μακρόν, επιβεβαιώνοντας την σχετική ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Ουκρανός ηγέτης.

«Καθ’ οδόν από την Ουάσιγκτον, είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Μακρόν. Ενημέρωσα τον Εμμανουέλ για τις λεπτομέρειες των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο και στην Αμερικανική Γερουσία, όπως επίσης και τις τρέχουσες προοπτικές στην διπλωματία» έγραψε ο Ζελένσκι στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

On my way from Washington, I had a call with President @EmmanuelMacron. I informed Emmanuel about the details of my meetings at the White House and in the U.S. Senate, as well as our current prospects in diplomacy. We need to seize every opportunity that can bring us closer to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026



«Είμαι ευγνώμων για την προθυμία του προέδρου Μακρόν να βοηθήσει και να κάνει κάθε αναγκαία προσπάθεια», προσθέτει ο Ζελένσκι.

Το γραφείο του Μακρόν δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες αναφορικά με την φύση των συνομιλιών που είχε με τον Ζελένσκι.

Η συνομιλία έγιναν μία ημέρα μετά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον κατά την οποία συζήτησαν την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία και τα σχέδια παραγωγής από την Ουκρανία πυραύλων αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot.