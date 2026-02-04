Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισε σήμερα την πολιτική και οικονομική συνεργασία της χώρας του με την Κίνα «σταθεροποιητικό παράγοντα» στην τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση, στη διάρκεια συνομιλίας που είχε με βιντεοσύνδεση με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Σταθεροποιητικός παράγοντας η συμμαχία Ρωσίας – Κίνας

«Στο πλαίσιο των αυξανόμενων αναταραχών, η συμμαχία μεταξύ της Μόσχας και του Πεκίνου παραμένει ένας σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την πιο στενή συνεργασία σε θέματα τόσο παγκόσμιας όσο και περιφερειακής εμβέλειας», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο Σι, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ζήτησε οι δύο χώρες να καταρτίσουν «ένα μεγάλο σχέδιο» προκειμένου να εμβαθύνουν τις διμερείς σχέσεις, οι οποίες, όπως εκτίμησε, βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.

Putin and Xi have begun a video conference, ahead of Chinese Lunar New Year. The preliminaries feature the usual talk about great mutual relations with Putin saying that for Moscow and Beijing, “any time of year is spring.” The show of solidarity is especially useful for Moscow… pic.twitter.com/gAGeoGMhmi — Brian McDonald (@27khv) February 4, 2026

«Άνευ ορίων» στρατηγική συμμαχία

Η Κίνα και η Ρωσία ανακοίνωσαν την «άνευ ορίων» στρατηγική τους συμμαχία μερικές ημέρες προτού ρωσικά στρατεύματα εισβάλουν στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Έκτοτε η Κίνα έχει αναχθεί σε σημαντικό οικονομικό εταίρο της Ρωσία, ενισχύοντας το εμπόριο με τον βόρειο γείτονά της, την ώρα που οι χώρες της Δύσης επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα.

Η τελευταία φορά που ο Σι και ο Πούτιν συναντήθηκαν ήταν τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο με αφορμή τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που οργάνωσε η Κίνα για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Στη διάρκεια εκείνης της συνάντησης ο Σι είχε επισημάνει ότι οι σχέσεις Κίνας- Ρωσίας «έχουν αντέξει στις διεθνείς αναταράξεις», ενώ είχε δεσμευθεί να συντονίζεται με τη Μόσχα για ζητήματα που αφορούν τα βασικά τους συμφέροντα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ