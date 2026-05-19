Σειρά κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη δομική μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τη διεθνή ασφάλεια και τις παγκόσμιες ανθρωπιστικές κρίσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέπτυξε το όραμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για έναν οργανισμό που θα επιστρέψει στις βασικές και ουσιαστικές του προτεραιότητες, υιοθετώντας ένα πιο λιτό και περισσότερο υπόλογο διοικητικό μοντέλο. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ρούμπιο υποστήριξε ενεργά την υποψηφιότητα του μέχρι πρότινος υφυπουργού Γεωργίας των ΗΠΑ, Λουκ Λίντμπεργκ, για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ.

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Αμερικανός Υπουργός σημείωσε ότι η ανάληψη της ηγεσίας από τον κ. Λίντμπεργκ θα ενισχύσει σημαντικά τη διαφάνεια και τη διοίκηση που προσανατολίζεται στα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ιστορική δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ανασφάλειας.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο έθεσε με έμφαση τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για τον άμεσο τερματισμό των παράνομων δραστηριοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, αναφερόμενος συγκεκριμένα στην πρακτική της ναρκοθέτησης και της αυθαίρετης επιβολής διοδίων στα εμπορικά πλοία. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα για το Σχέδιο Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο παρουσίασαν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μπαχρέιν, έχοντας την ισχυρή υποστήριξη και άλλων στρατηγικών εταίρων της περιοχής του Κόλπου. Ο κ. Ρούμπιο στάθηκε ιδιαίτερα στη συντριπτική υποστήριξη ευρείας βάσης που επιδεικνύουν τα μέλη του Οργανισμού προς αυτές τις πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Τέλος, η ημερήσια διάταξη της συνομιλίας των δύο ανδρών περιέλαβε και τον συντονισμό των ενεργειών απέναντι σε μείζονες υγειονομικές απειλές στην αφρικανική ήπειρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέτασαν τις συντονισμένες και ολοκληρωμένες προσπάθειες ανταπόκρισης που έχουν αναπτύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την ανάσχεση της πρόσφατης έξαρσης του ιού Έμπολα, η οποία πλήττει περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ουγκάντα, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για διαρκή διεθνή επαγρύπνηση και συνεργασία.