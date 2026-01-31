Ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ ηγείται των νέων συνομιλιών που διεξάγονται σήμερα στη Φλόριντα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί (15:00 ώρα Ελλάδας), χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τη σύνθεση των αντιπροσωπειών. Ο ίδιος ο Ντμίτριεφ ανέφερε νωρίτερα μέσω Instagram, ότι βρίσκεται «και πάλι» στο Μαϊάμι.

Η συνάντηση πραγματοποιείται πριν από έναν πιθανό δεύτερο γύρο συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, με τη συμμετοχή Ρώσων, Αμερικανών και Ουκρανών, αν και το Κίεβο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής.

Το Κρεμλίνο δήλωσε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν παύση των πληγμάτων στο Κίεβο έως την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες για διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες παραμένουν δύσκολες, με βασικό αγκάθι το εδαφικό και τις ρωσικές απαιτήσεις για το Ντονμπάς.