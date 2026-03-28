Συνομιλίες για την αποκλιμάκωση του πολέμου αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα στο Πακιστάν, αναφέρει το Αl Jazeera.

«Το Πακιστάν θα φιλοξενήσει συνομιλίες την Δευτέρα με τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και την Τουρκία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», δήλωσε στο AFP το Σάββατο ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών.

«Θα φιλοξενήσουμε μια τετραμερή συνάντηση τη Δευτέρα», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι η ακριβής εκπροσώπηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν και οι αντιπροσωπείες αναμένεται να φτάσουν στο Πακιστάν μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί ως βασικός μεσολαβητής μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Το Ισλαμαμπάντ έχει μακροχρόνιους δεσμούς με την Τεχεράνη και στενές επαφές στον Κόλπο, ενώ ο πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, και ο αρχηγός του στρατού, στρατάρχης Αμίν Μουνίρ, έχουν αναπτύξει προσωπική σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η τετραμερής συνάντηση

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας θα πραγματοποιήσουν σύνοδο αύριο, Κυριακή, και τη Δευτέρα στο Ισλαμαμπάντ για να συζητήσουν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο η πακιστανική κυβέρνηση.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών αυτών, κατόπιν πρόσκλησής τους από τον Πακιστανό υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, θα συναντηθούν “στο Ισλαμαμπάντ στις 29 και 30 Μαρτίου” για να έχουν “συνομιλίες σε βάθος επί μιας σειράς ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών που αποσκοπούν στην μείωση των εντάσεων στην περιοχή”, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτοί αναμένεται επίσης να συναντηθούν με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε αναφερθεί ήδη από χθες Παρασκευή (27/3), στην πιθανότητα διεξαγωγής μιας τέτοιας συνόδου. «Αρχικά, προβλέπαμε να γίνει αυτή η συνάντηση στην Τουρκία, μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, καθώς οι Πακιστανοί ομόλογοί μας ήταν υποχρεωμένοι να μείνουν στη χώρα τους, μεταφέραμε τη συνάντηση στο Πακιστάν. Είναι πιθανόν να συναντηθούμε αυτό το Σαββατοκύριακο», είπε χθες ο Χακάν Φιντάν στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό A Haber.