Οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν ιδίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθούν πλέον μεθαύριο Παρασκευή στο Ομάν –και όχι στην Τουρκία–, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας) μέσω X ο ισραηλινοαμερικανός ρεπόρτερ του Axios και του CNN Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή» του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο και τελεί ακόμη υπό συζήτηση το αν θα συμμετέχουν αραβικά και μουσουλμανικά κράτη. Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει, πάντα κατά τον Ραβίντ.

