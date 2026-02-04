Οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν ιδίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθούν πλέον μεθαύριο Παρασκευή στο Ομάν –και όχι στην Τουρκία–, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας) μέσω X ο ισραηλινοαμερικανός ρεπόρτερ του Axios και του CNN Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή» του.

🇺🇸🇮🇷🇴🇲NEW: The nuclear talks between the U.S. and Iran are expected to take place in Oman on Friday, an Arab source told me

🚨The source said the Trump administration agreed to the Iranian request to move the talks from Turkey

🚨Negotiations are still ongoing about whether Arab… https://t.co/jnMGI6P39i — Barak Ravid (@BarakRavid) February 4, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο και τελεί ακόμη υπό συζήτηση το αν θα συμμετέχουν αραβικά και μουσουλμανικά κράτη. Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει, πάντα κατά τον Ραβίντ.