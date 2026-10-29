Βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την ενδεχόμενη άρση των κυρώσεων που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ στο κυριότερο ταμείο επενδύσεων της Ρωσίας με την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Τετάρτη σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο Γιούρι Ουσακόφ.

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο επικεφαλής του ταμείου άμεσων επενδύσεων της Ρωσίας και ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, διεξάγει ενεργά διαπραγματεύσεις για αυτό.

«Αυτή η συζήτηση βρίσκεται όντως σε εξέλιξη. Διεξάγεται εδώ και κάποιο καιρό», πάντως ακόμη «δεν γνωρίζω ποιο θα είναι το αποτέλεσμά της», τόνισε ο Ουσακόφ.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε επίσης, νωρίτερα χθες, πως η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως η Ρωσία θα εξαγάγει πετρέλαιο κίνησης στην αμερικανική αγορά και αλλού, αίροντας κυρώσεις στο ντίζελ από τη χώρα αυτή προσωρινά. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ ανήγγειλε προχθές Τρίτη ότι χθες επρόκειτο να αναχωρήσει τέταρτο δεξαμενόπλοιο με ντίζελ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε ακόμη εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα αίροντας κυρώσεις και δασμούς σε ρωσικά αγαθά και δευτερογενείς κυρώσεις για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά παραχωρήσεις στη Μόσχα στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εξασφαλίσει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων, σχεδόν πέντε χρόνια αφότου ξέσπασε, τον Φεβρουάριο του 2022.