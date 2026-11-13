Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild φέρνει στο φως τις άτυπες προτάσεις που φέρεται να κατέθεσαν Ρώσοι διαπραγματευτές κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι. Οι ρωσικές απαιτήσεις, οι οποίες κοινοποιήθηκαν και σε Ευρωπαίους εκπροσώπους, δεν περιορίζονται στη διευθέτηση του ουκρανικού μετώπου, αλλά στοχεύουν στην πλήρη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Πίεση στα σύνορα του ΝΑΤΟ και της Βαλτικής

Στον πυρήνα της ρωσικής πρότασης βρίσκεται η απαίτηση για αποχώρηση της Φινλανδίας από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, συνοδευόμενη από την καθολική απαγόρευση εγκατάστασης νατοϊκών στρατιωτικών βάσεων στα κράτη της Βαλτικής.

Με αυτόν τον τρόπο, η Μόσχα επαναφέρει στο προσκήνιο τις πάγιες αιτιάσεις της περί αθέτησης των δυτικών υποσχέσεων για μη επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, επιδιώκοντας πλέον να ανατρέψει το καθεστώς ασφαλείας χωρών που αποτελούν ήδη πλήρη μέλη της Συμμαχίας.

Οι όροι για το εδαφικό και το καθεστώς της Ουκρανίας

Στο μέτωπο του πολέμου, το ρωσικό σχέδιο απαιτεί τη νομιμοποίηση των τετελεσμένων με τη διατήρηση όλων των κατεχόμενων εδαφών, καθώς και την πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς. Αυτό συνεπάγεται την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων ακόμη και από τα τμήματα του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Επιπλέον, η Μόσχα αξιώνει τη μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας και τον οριστικό αποκλεισμό της από το ΝΑΤΟ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το παράθυρο για τη μελλοντική της ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αποστρατιωτικοποίηση λιμανιών και ναυσιπλοΐα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον έλεγχο των θαλάσσιων οδών, καθώς η ρωσική πλευρά ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των στρατηγικών λιμανιών της Οδησσού και του Μικολάιβ, απαγορεύοντας ρητά τη χρήση τους ως ναυτικών βάσεων. Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ειδικές πρόνοιες για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας τόσο στη Μαύρη όσο και στη Βαλτική Θάλασσα.

Το ρωσικό αντάλλαγμα στη Λευκορωσία

Προκειμένου να αντισταθμίσει τις σαρωτικές αυτές απαιτήσεις, η Ρωσία εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε υποχωρήσεις στο πεδίο της πυρηνικής αποτροπής. Συγκεκριμένα, προσφέρει την απόσυρση των πυρηνικών όπλων που έχει ήδη αναπτύξει στο έδαφος της Λευκορωσίας, καθώς και την οριστική εγκατάλειψη των σχεδίων της για εγκατάσταση πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς στη γειτονική χώρα.

Εφόσον το περιεχόμενο του δημοσιεύματος επιβεβαιωθεί, καθίσταται σαφές πως το Κρεμλίνο δεν αντιμετωπίζει τις επαφές ως μια απλή διαπραγμάτευση κατάπαυσης του πυρός, αλλά ως ευκαιρία για συνολική επαναχάραξη των γεωπολιτικών ισορροπιών στην ευρωπαϊκή ήπειρο.