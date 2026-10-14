Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα συναντηθεί σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ, επιδεικνύοντας έτσι την στήριξή του στον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπέρναμ θα υποσχεθεί στον Ζελένσκι επίσπευση των παραδόσεων πυραύλων εδάφους-αέρος για την αναχαίτιση ρωσικών επιθέσεων και θα καλέσει τους διεθνείς εταίρους να ενισχύσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ώστε να αυξήσουν την πίεση στον Πούτιν.

Η συνάντηση έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι είναι καιρός η Ουκρανία «να αποκτήσει νέο πρόεδρο», λίγες ημέρες αφότου κατέληξε σε συμφωνία με τη Μόσχα για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υποστηρίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για το ντίζελ και προέτρεψε τους συμμάχους να διατηρήσουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.

«Το μήνυμά μου προς τον ουκρανικό λαό δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο. Είμαστε στο πλευρό σας για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός ενόψει της συνάντησης με τον Ζελένσκι.