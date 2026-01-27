Ένας πολίτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε από μέλη της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, στην Αριζόνα.

Το άτομο, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Το συμβάν διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με το NBC News.

«Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 7:30 π.μ. τοπική ώρα κοντά στο σημείο 15 του οδικού άξονα West Arivaca», επιβεβαίωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Santa Rita.

Το γραφείο του σερίφη της Κομητείας Πίμα στην Αριζόνα, ανέφερε ότι οι άνδρες του βρίσκονται στο σημείο και συνεργάζονται με το FBI για να ξεκαθαριστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δε ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πληροφορίες από Reuters και ΑΠΕ/ΜΠΕ