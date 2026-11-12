Ένας χειρουργός και ένας 13χρονος ασθενής περιλαμβάνονται στους έξι ανθρώπους που σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές. Η επίθεση έπληξε τη χειρουργική πτέρυγα, ενώ ο συνολικός απολογισμός των νεκρών από ισραηλινά πυρά και βομβαρδισμούς στη Γάζα την Πέμπτη ανήλθε σε δέκα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επίθεση στο νοσοκομειακό συγκρότημα, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν υψηλόβαθμος διοικητής και άλλα μέλη της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, τα οποία κατηγόρησε ότι χρησιμοποιούσαν τον χώρο ως κέντρο διοίκησης. Η Χαμάς αρνήθηκε ότι χρησιμοποιούσε το νοσοκομείο για στρατιωτικούς σκοπούς.

Το παιδί περίμενε να χειρουργηθεί

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας, ο 13χρονος βρισκόταν στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε επέμβαση. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο 52χρονος γιατρός Ριζκ Αμπού Σάιρα. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι δύο γιατροί βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Associated Press μετέδωσε, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ότι τουλάχιστον 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι ζημιές στη χειρουργική πτέρυγα επηρέασαν θαλάμους και χειρουργικές αίθουσες, ενώ διακόπηκαν χειρουργεία και υπηρεσίες του ακτινολογικού τμήματος και του εργαστηρίου.

Βίντεο του Reuters από το εσωτερικό του νοσοκομείου κατέγραψε δωμάτια γεμάτα συντρίμμια και κατεστραμμένα έπιπλα, με καλώδια να κρέμονται από τις οροφές. Τραυματισμένοι ασθενείς μεταφέρονταν με φορεία στους διαδρόμους, ενώ άλλοι χρειάζονταν βοήθεια για να περάσουν μέσα από τα χαλάσματα.

Βρετανός εθελοντής χειρουργός δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχε χειρουργήσει μαζί με τον Παλαιστίνιο συνάδελφό του λίγες ώρες πριν εκείνος σκοτωθεί. Περιέγραψε μια δυνατή, ξαφνική έκρηξη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, που ταρακούνησε το κτίριο και γέμισε τον χώρο καπνό.

Ποιον ανακοίνωσε ότι στόχευσε το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός κατονόμασε ως στόχο τον Μοχάμεντ Αμπού Ισμαΐλ, τον οποίο παρουσίασε ως διοικητή της ταξιαρχίας της Χαμάς στη Χαν Γιούνις.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση, ήταν υπεύθυνος για την εποπτεία επιχειρήσεων εναντίον στρατιωτών και για την κράτηση ομήρων στη διάρκεια του πολέμου. Ο στρατός υποστήριξε επίσης ότι η Χαμάς είχε εγκαταστήσει στο νοσοκομειακό συγκρότημα υποδομές διοίκησης και σχεδιασμού επιθέσεων.

Η Χαμάς χαρακτήρισε τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ψευδείς, ενώ ο εκπρόσωπός της Χάζεμ Κάσεμ κατήγγειλε το πλήγμα ως έγκλημα πολέμου.

Άλλοι τέσσερις νεκροί σε τρία περιστατικά

Πέρα από την επίθεση στο Νάσερ, η Πολιτική Προστασία, η οποία λειτουργεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, ανακοίνωσε άλλους τέσσερις θανάτους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά κοντά στον καταυλισμό αλ Μπουρέιτζ και ένας ακόμη σε πλήγμα drone εναντίον οχήματος κοντά στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα.

Άλλοι δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα, σκοτώθηκαν σε επίθεση κατά οχήματος κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Απαντώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε μέλος ένοπλης οργάνωσης στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ και άλλον έναν στην πόλη της Γάζας. Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι το δεύτερο πλήγμα πραγματοποιήθηκε κοντά στο αλ Σίφα.