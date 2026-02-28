Δραματικές στιγμές έζησαν οι πολίτες της Ντόχα, της πρωτεύουσας του Κατάρ, όπου πτώση συντριμμιών πυραύλων σκόρπισαν τον πανικό, με τους κατοίκους να τρέχουν να σωθούν.

Πανικός και ουρλιαχτά

Ειδικότερα, οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας και επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera, δείχνουν ανθρώπους να ουρλιάζουν και να τρέχουν να σωθούν, τη στιγμή που συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω τους, προκαλώντας τεράστια έκρηξη.

Τεράστια έκρηξη, φλόγες, πυκνός καπνός

Από την πτώση των συντριμμιών δημιουργείται μια τεράστια έκρηξη και σε λίγα δευτερόλεπτα, φλόγες ξεπηδούν από παντού και η περιοχή γεμίζει με πυκνούς καπνούς. «Είναι ακριβώς δίπλα στο δωμάτιό μου. Θεέ μου. Είθε ο Αλλάχ να μας φυλάει», λέει χαρακτηριστικά ένας αυτόπτης μάρτυρας.

