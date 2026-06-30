«Σεισμός…»: Δεν υπάρχει άνθρωπος παγκοσμίως,

που να μη μονολογεί αυτήν την αντανακλαστική διαπίστωση

-είτε φωναχτά, είτε ψιθυριστά, είτε σιωπηλά-

όταν εκδηλώνεται το πιο τρομακτικό φυσικό φαινόμενο.

«Σεισμός…».

«Σεισμός…». Μόλις αντιληφθούμε ότι η Γη σείεται, κάθε φορά που η Γη σείεται,

επανέρχονται ακαριαίως τα εναγώνια χωροχρονικά ερωτήματα

που είναι αρρήκτως συνδεδεμένα με ετούτην την εχθρική συνθήκη.

Ποια θα είναι η ένταση; Ποια θα είναι η διάρκεια;

Η Επιστήμη έχει μεν τη δυνατότητα να προσδιορίζει την επικινδυνότητα

με βάση τα γεωλογικά χαρακτηριστικά τής εκάστοτε περιοχής,

όμως η τραυματική αίσθηση που δημιουργεί άμα τη εμφανίσει του ο «Εγκέλαδος»

καθιστά κυρίαρχο τον Φόβο και παραγκωνίζει τη Λογική.

Ο Σεισμός είναι «Ο Απόλυτος Άγνωστος τής Φύσης»

και λειτουργεί σαν «Panic Button» για το «Ένστικτο τής Επιβίωσης»,

επιβεβαιώνοντας το ευφυολόγημα τού Αμερικανού συγγραφέα Αμπρόουζ Μπιρς:

«Δειλός είναι ο άνθρωπος που στις δύσκολες καταστάσεις σκέφτεται με τα πόδια.»

(προφανώς και πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας,

εννοείται ότι τα «πρωτόκολλα αυτοπροστασίας» έχουν την αξία τους,

όμως δεν γίνεται εν προκειμένω να παρακάμψουμε πως,

όταν τα φυσικά ξεσπάσματα έχουν ισχύ που υπερβαίνει τα «εσκαμμένα»,

ενεργοποιείται η αρχέγονη τάση κάθε όντος

να σπεύδει να απομακρύνεται από τον τόπο όπου αισθάνεται να απειλείται η ύπαρξή του).

…

Εδώ και χρόνια έχω συνειδητοποιήσει μία βαθιά κι ανείπωτη αλήθεια,

η οποία σχετίζεται με τις απανταχού τραγωδίες

και περιγράφει τον ψυχισμό που αναπτύσσουν οι άνθρωποι στα πολύνεκρα συμβάντα.

Να…, επί παραδείγματι το πιο θανατηφόρο φυσικό περιστατικό τού 21ου αιώνα,

ήταν το τσουνάμι που έπληξε -κυρίως- την Ινδονησία στις 26 Δεκεμβρίου 2004

μετά από υποθαλάσσιο σεισμό τής τάξης των 9 Ρίχτερ

και είχε ως (εκτιμώμενο) απολογισμό 227.898 νεκρούς.

Γιατί λυπόμαστε;

Γιατί θλιβόμαστε;

Προφανώς δεν λυπόμαστε και δεν θλιβόμαστε για όλα τα άτομα,

προφανώς δεν (θα) ήταν όλα αυτά τα άτομα καλοί άνθρωποι,

προφανώς και ανάμεσά τους (θα) υπήρχαν κάθε είδους χαρακτήρες,

οπότε το πρώτο στοιχείο που κινητοποιεί το συναίσθημά μας

είναι η προβολή τού γεγονότος στη ζωή μας.

«Ευτυχώς που δεν ήμουν εκεί…».

«Ευτυχώς που δεν έλαχε σ’ εμένα…».

«Ευτυχώς που δεν ήταν εκεί τα αγαπημένα μου πλάσματα…».

«Ευτυχώς που δεν έλαχε στα αγαπημένα μου πλάσματα…».

Όσο πιο ακραίο το δυστύχημα, τόσο περισσότερα τα «ευτυχώς» μας.

Όμως, πέρα από αυτόν τον ρεαλισμό που εμπεριέχει το προσωπικό στίγμα μας,

πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις πυροδοτούνται η Ανθρωπιά και το Συναίσθημα

μέσα από τις επί μέρους ιστορίες που φωλιάζουν εντός μας

και ενίοτε γίνονται «Σύμβολα τής Ιστορίας».

…

Βενεζουέλα, 24 Ιουνίου 2026.

Η πάμπτωχη λατινοαμερικανική χώρα τελεί εν εθνική εορτή και αργία,

καθώς -οποία σημειολογία με την Ελληνική Ιστορία-

τιμάται η επονομαζόμενη «Μάχη τού Καραμπόμπο» που διεξήχθη το 1821

και απετέλεσε την πιο σημαντική πτυχή για την ανεξαρτητοποίηση από την Ισπανία.

Όμως, αυτό το βράδυ η Φύση έχει άλλες βουλές και ενδύεται την «Τραγική Ειρωνεία»,

αφού οι δύο απανωτοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ

έρχονται να ισοπεδώσουν μία ήδη χειμαζόμενη κοινωνία

και να συνδέσουν εις το διηνεκές τη μέγιστη επέτειο με την ισόβια οδύνη.

Η Βενεζουέλα συντρίβεται…

…

Ματαιότης Ματαιοτήτων, τα πάντα Σεισμικότης.

Οι πρώτες αποκαρδιωτικές εικόνες μαρτυρούν τη φριχτή συνέχεια,

ο Σεισμός και η Αισιοδοξία είναι παράλληλες ευθείες,

τα κτήρια που κάποτε δεσπόζανε με το ύψος τους,

τώρα είναι ατάκτως ερριμμένα χαλάσματα που καταπλακώσανε ζωές, σχέδια, όνειρα.

Να σε πλακώνει το ίδιο σου το σπίτι; Δεν υπάρχει χειρότερη «προδοσία».

Και μετά…, αρχίζουν να γνωστοποιούνται οι ιστορίες·

αυτές οι τραγικές ιστορίες που σε απομακρύνουν από το «εγώ» σου,

που να σε κάνουν να δακρύζεις και να κλαις για πλάσματα

που δεν βρίσκονται υπό το «ιδιοκτησιακό καθεστώς» σου,

που δεν είναι «δικά σου»,

όμως, έστω προσωρινώς, έστω για μερικές στιγμές τα νιώθεις δικά σου.

Θάνατος. Πολύς Θάνατος. Υπερβολική Δόση Θανάτου (εξ ου και εθίζεται η Παγκόσμια Όραση).

Και ολίγη από Ζωή, έτσι…, για να δικαιολογεί την ύπαρξή της κι η Ελπίδα, ρε γαμώ το…

…

Παιδιά που σώζονται, που ανασύρονται, που ζούνε κόντρα στις πιθανότητες.

Ζωάκια, οικόσιτα ανιδιοτελή πλασματάκια, που επίσης σώζονται,

ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν και οι ήρωες-σκύλωπες που συμμετέχουν στα συνεργεία διάσωσης,

οσφριζόμενοι τα «“θαμμένα” απομεινάρια ζωής» και συνεργώντας σε «αναστάσεις».

Ενήλικοι, που σώζονται κι αυτοί,

έχοντας τώρα πια αντιληφθεί με τον πιο βίαιο και πειστικό τρόπο

ότι αρκεί μια στιγμή για να σού γκρεμίσει κυριολεκτικώς τη ζωή

και ταυτοχρόνως να σού διδάξει την Ευγνωμοσύνη.

«Έχω χάσει όλα τα υπάρχοντά μου, αλλά ζω…».

Όμως, το Θαύμα κυκλοφορεί πάντοτε σε περιορισμένα αντίτυπα και δεν είναι για τούς πάντες.

Ο πιθανοτικός φασίστας που λέγεται «Θαύμα»,

είναι ένας ευφημισμένος τζογαδόρος που φλεξάρει τα ξεδιαλέγματά του,

την ώρα που υπάρχουν χίλιοι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι

(οι πιο τραγικοί νεκροί είναι τα άτομα που δεν πεθάναν αμέσως,

αλλά βιώσανε για ώρα/ώρες το μαρτυρικό βασανιστήριο

να περιμένουν για βοήθεια καταπλακωμένοι από τα συντρίμμια).

Πάνω από 50.000 άνθρωποι, και ποιος ξέρει πόσα ζωάκια-συντροφάκια ανθρώπων,

αφήνουν την πένητα χώρα βυθισμένη στο πένθος,

αναρίθμητες σοροί -είτε κάτω από τα ερείπια, είτε πεταμένες στις άκρες των δρόμων-

αναδίνουν την αφόρητη «Οσμή τού Θανάτου»,

ακόμα η τραγωδία βρίσκεται στο ξεκίνημά της,

το Μέλλον προδιαγράφεται έτι περαιτέρω ζοφερό,

ήδη η κυνική συνθήκη «Ο Θάνατός Σου, η Ζωή Μου.» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη,

η Απελπισία και η Απόγνωση οδηγούν σε λεηλασίες καταστημάτων,

ο Καιροσκοπισμός και η Εγκληματικότητα

παρεισφρέουν στην ιδιότυπη «Κολυμβήθρα τού Σιλωάμ» που συστήνεται ως «Επιβίωση».

Ο Ανδρέας Κάλβος ενεπνεύσθη κάποτε

έναν από τούς πλέον εικονοπλαστικούς στίχους που κοσμούν την Ελληνική Ποίηση:

«…ο Ήλιος κυκλοδίωκτος, ως αράχνη, μ’ εδίπλωνε και με Φως και με Θάνατον ακαταπαύστως.»

(«Ωδή τρίτη – Εις Θάνατον», από τη συλλογή «Η Λύρα»).

Τρομάζω τι θα γίνει όταν στη Βενεζουέλα κλείσουν τα φώτα τής δημοσιότητας,

όταν η Παγκόσμια Προσοχή στραφεί κάπου αλλού, σε κάποιαν άλλην τραγωδία,

όταν απομείνει ο Θάνατος να διπλώνει ακαταπαύστως εκείνους που έχουν μείνει πίσω,

που έχουν μείνει ορφανοί, χωρίς γονείς, χωρίς παιδιά, χωρίς ζωάκια,

ανέστιοι, αδέσποτοι, ανέλπιδοι, ακυρωμένοι.

Τρομάζω όταν υποχωρήσει το Σοκ και επέλθει η Συνειδητοποίηση.

…

«Όπου Φτωχός, κι η Μοίρα του…» και «Αυτός δεν έχει στον ήλιο μοίρα…»,

είναι οι θυμόσοφες περιγραφές τής κατάστασης που βιώνει η Βενεζουέλα,

η άρτι γεννηθείσα διασκευή τού στίχου τού Κάλβου έρχεται ως συμπλήρωμα..:

«…ο Ήλιος κυκλοδίωκτος, ως αράχνη,

εδίπλωσε με Θάνατον ακαταπαύστως εκείνους που δεν είχαν στον Ήλιο μοίρα…».

Τι θα απογίνει η Βενεζουέλα;

Τι απογίνεται η κάθε «Βενεζουέλα»;

Κάποτε…, μετά από μερικές ημέρες ή εβδομάδες, οι εθελοντές θα φύγουν,

οι οικονομικές βοήθειες -μικρές ή μεγάλες- θα πάψουν,

η αμείλικτη πραγματικότητα θα είναι εκεί,

η καθημερινότητά μας δεν θα χωράει την καθημερινότητά τους.

Ναι…, κάπου στα βάθη τού υποσυνειδήτου μας,

θα υπάρχουν όλα αυτά τα συναισθήματα που μάς έχουν κατακλύσει τις τελευταίες ημέρες,

όμως, ο σύμφυτος συνοδοιπόρος μας, το «Εγώ» μας,

θα μάς επαναφέρει στην ιδιοκτησιακή αντίληψη περί τής Ζωής

και στα ιδιοτελή «Ευτυχώς» που μουρμουρίζουμε ανακουφισμένοι

κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αλλότριο «Δυστυχώς».

ΥστερόΓιωργο..:

Κλείνω το παρόν πόνημα με την ανθρώπινη εικόνα που με έχει συγκλονίσει ανεξιτήλως

(όπως με συγκλονίζουν ομοίως και όλες οι εικόνες με τα ζωάκια).

Κοριτσάκι έχει κουρνιάσει

πάνω στα εναπομείναντα σκαλοπάτια τής ισοπεδωμένης οικοδομής

που μέχρι προσφάτως ήταν η στέγη του, η προστασία του,

και σπαράζει στο κλάμα πενθώντας ή προσδοκώντας κάποιο θαύμα για τούς οικείους του.

Εκεί, λοιπόν, μέσα σε αναφιλητά,

η κοπελίτσα πάει να ακουμπήσει το χεράκι της σε ένα πεσμένο τοιχίο,

και…, τι λέτε ότι κάνει..;

Το ξεσκονίζει.

Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα..;

Το κοριτσάκι βρίσκεται ήδη σε ορυμαγδό σκόνης,

κι όμως ξεσκονίζει τη διαλυμένη κολώνα τού σπιτιού της,

λες και θέλει να ακυρώσει τον Θάνατο,

λες και θέλει να ακυρώσει την Καταστροφή,

λες και θέλει να επαναφέρει τη Ζωή στις πρότερες συνήθειες,

εκεί που οι γονικές νουθεσίες θα ήταν «Πρόσεξε μη σκονιστείς…».

Αχ…, η Αγάπη…, που χάθηκε στη Σκόνη…

Όπου Σεισμός, κι η Μοίρα του.

Πώς να δώσεις λυτρωτική δύναμη σε κάθε άμοιρο πλάσμα;

Ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ,

είναι η μνημειώδης φράση που μάς έχει κληροδοτήσει ο Μέγιστος Αλμπέρ Καμί

και υπάρχει στο ασύλληπτο φιλοσοφικό δοκίμιο «Ο Μύθος τού Σισύφου»:

Δεν υπάρχει Μοίρα που να μη νικιέται με την Περιφρόνηση!

Γιώργος Μιχάλακας

Αλήτης -αλλά όχι ρουφιάνος- Δημοσιογράφος