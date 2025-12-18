Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (18/12), σε αεροδρόμιο της Κομητείας Iredell, όπως επιβεβαίωσε ο σερίφης της περιοχής. Το αεροσκάφος συνετρίβη στο Statesville Regional Airport, της Βόρειας Καρολίνας, με επιχείρηση των Αρχών να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος τύπου Cessna C550 κατέπεσε περίπου στις 10:15 το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου. Ο αριθμός των επιβαινόντων δεν έχει γίνει γνωστός, αλλά ούτε και το αν υπάρχουν θύματα.

Στις φλόγες το αεροσκάφος

Βίντεο από το αεροδρόμιο δείχνει το αεροσκάφος να έχει τυλιχθεί στις φλόγες μετά τη συντριβή, κάτι που είναι ενδεικτικό της σφοδρότητας του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Statesville, το αεροδρόμιο ανήκει στην πόλη και εξυπηρετεί εταιρική αεροπορία, παρέχοντας εγκαταστάσεις σε εταιρείες της λίστας Fortune 500, καθώς και σε αρκετές ομάδες του NASCAR. Σημειώνεται ότι οι έρευνες για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δείτε βίντεο