Ένα ακόμη θύμα εντοπίστηκε χθες Παρασκευή (7/11) κοντά στο σημείο όπου συνετρίβη το εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS την Τρίτη στη Λούισβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι των ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε 14 νεκρούς, ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

UPDATE: Death toll from Louisville UPS plane crash rises to 14 after another victim found at crash site — Mayor Craig Greenbergpic.twitter.com/PzkFZauNW9 https://t.co/OhoPlYsD95 — ConflictLive (@conflict_live) November 8, 2025

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη την Τρίτη (4/11) το απόγευμα (τοπική ώρα) αμέσως μετά την απογείωση, καταστρέφοντας κτήρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

ΑΛ.Π.