Ένα αεροσκάφος του Μεξικανικού Ναυτικού, που μετέφερε βρέφος με εγκαύματα ηλικίας ενός έτους μαζί με επτά ακόμη άτομα, συνετρίβη τη Δευτέρα (22/12) κοντά στο Γκάλβεστον του Τέξας, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανέφεραν οι αρχές.

📷BREAKING: At least four people are dead after a Mexican military aircraft crashed while on approach to Galveston’s Scholes International Airport. Galveston County Sheriff Jimmy Fullen tells me the aircraft took off from Mexico and was carrying burn patients. pic.twitter.com/iDqahZn4OD — Gage Goulding – KPRC 2 (@GageGoulding) December 23, 2025

Το δυστύχημα καταγράφτηκε καθώς το μικρό αεροσκάφος, τύπου King Air, μισθωμένο από μεξικανικό ίδρυμα που βοηθά παιδιά τα οποία έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, πλησίαζε το αεροδρόμιο της Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον (Τέξας, νότιες ΗΠΑ) για να προσγειωθεί.

WATCH: Rescue efforts underway after small Mexican plane carrying at least six crashes into Galveston Bay, Texas — three rescued, including a child — Fox 26 https://t.co/cMmkJnctwl pic.twitter.com/km1kSglKpv — Rapid Report (@RapidReport2025) December 22, 2025



Σύμφωνα με δήλωση του Μεξικανικού Ναυτικού, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν τέσσερα άτομα που βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος. Από τα οκτώ άτομα που επέβαιναν, τέσσερις ήταν αξιωματικοί του Ναυτικού και τέσσερις πολίτες.

🇺🇸🇲🇽⚡ A Mexican Navy Beechcraft King Air 350i carrying eight people crashed into Galveston Bay on Monday afternoon while approaching Scholes International Airport in heavy fog. The flight was a Mexican military medical evacuation with two pilots and six passengers. pic.twitter.com/1WnJGaqjP3 — Osint World (@OsiOsint1) December 22, 2025

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στη βάση μιας γέφυρας στην παραθαλάσσια περιοχή του Τέξας, περίπου 50 μίλια (80,5 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά του Χιούστον.

Το Μεξικανικό Ναυτικό ανέφερε ότι το αεροσκάφος συμμετείχε σε ιατρική αποστολή και είχε ένα «ατύχημα», υποσχόμενο διερεύνηση των αιτίων της συντριβής. Οι Αρχές συνεργάζονται με τις τοπικές υπηρεσίες διάσωσης και συνεχίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

#BreakingNews: A tragic accident occurred today in #Galveston, #Texas, where a Mexican Navy Beechcraft King Air 350i aircraft crashed into Galveston Bay during its approach to Scholes International Airport. The plane was on a medical support mission, transporting a 1-year-old… pic.twitter.com/aNecZT4C9u — SLCScanner (@SLCScanner) December 23, 2025

Σύμφωνα με την υπηρεσία Flight Radar, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Μέριδα, στη μεξικανική πολιτεία Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), στις 13:46 (20:46 ώρα Ελλάδας) αλλά χάθηκε από τα ραντάρ στις 15:01 (23:01 ώρα Ελλάδας) πάνω από τον κόλπο της Γκάλβεστον, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Σκόουλς.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε πως διερχόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές για τη συντριβή περί τις 15:17 (23:17 ώρα Ελλάδας) και διεξάγονταν έρευνες με συμμετοχή σκαφών, δυτών κι ελικοπτέρου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) αναμένεται να στείλει προσωπικό στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ η Αστυνομία της κομητείας Γκάλβεστον κινητοποίησε ομάδες διάσωσης, drones και περιπολικά. Το κοινό καλείται να αποφύγει την περιοχή ώστε να μπορούν να εργαστούν με ασφάλεια οι διασώστες.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στη συντριβή, όμως η περιοχή αντιμετωπίζει ομίχλη τις τελευταίες ημέρες, με ορατότητα περίπου μισού μιλίου σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Cameron Batiste από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και οι συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη το πρωί.