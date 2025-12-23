Ένα αεροσκάφος του Μεξικανικού Ναυτικού, που μετέφερε βρέφος με εγκαύματα ηλικίας ενός έτους μαζί με επτά ακόμη άτομα, συνετρίβη τη Δευτέρα (22/12) κοντά στο Γκάλβεστον του Τέξας, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Το δυστύχημα καταγράφτηκε καθώς το μικρό αεροσκάφος, τύπου King Air, μισθωμένο από μεξικανικό ίδρυμα που βοηθά παιδιά τα οποία έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, πλησίαζε το αεροδρόμιο της Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον (Τέξας, νότιες ΗΠΑ) για να προσγειωθεί.


Σύμφωνα με δήλωση του Μεξικανικού Ναυτικού, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν τέσσερα άτομα που βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος. Από τα οκτώ άτομα που επέβαιναν, τέσσερις ήταν αξιωματικοί του Ναυτικού και τέσσερις πολίτες.

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στη βάση μιας γέφυρας στην παραθαλάσσια περιοχή του Τέξας, περίπου 50 μίλια (80,5 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά του Χιούστον.

Το Μεξικανικό Ναυτικό ανέφερε ότι το αεροσκάφος συμμετείχε σε ιατρική αποστολή και είχε ένα «ατύχημα», υποσχόμενο διερεύνηση των αιτίων της συντριβής. Οι Αρχές συνεργάζονται με τις τοπικές υπηρεσίες διάσωσης και συνεχίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Flight Radar, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Μέριδα, στη μεξικανική πολιτεία Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), στις 13:46 (20:46 ώρα Ελλάδας) αλλά χάθηκε από τα ραντάρ στις 15:01 (23:01 ώρα Ελλάδας) πάνω από τον κόλπο της Γκάλβεστον, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Σκόουλς.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε πως διερχόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές για τη συντριβή περί τις 15:17 (23:17 ώρα Ελλάδας) και διεξάγονταν έρευνες με συμμετοχή σκαφών, δυτών κι ελικοπτέρου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) αναμένεται να στείλει προσωπικό στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ η Αστυνομία της κομητείας Γκάλβεστον κινητοποίησε ομάδες διάσωσης, drones και περιπολικά. Το κοινό καλείται να αποφύγει την περιοχή ώστε να μπορούν να εργαστούν με ασφάλεια οι διασώστες.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στη συντριβή, όμως η περιοχή αντιμετωπίζει ομίχλη τις τελευταίες ημέρες, με ορατότητα περίπου μισού μιλίου σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Cameron Batiste από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και οι συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη το πρωί.

