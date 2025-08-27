Ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το F-35 που πετούσε, λόγω βλάβης.

Χρειάστηκαν 50 λεπτά τηλεδιάσκεψης εν πτήσει, του πιλότου με μηχανικούς της Lockheed Martin, σε μία εναγώνια προσπάθεια να διορθώσει τη σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στο σύστημα προσγείωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου στην αεροπορική βάση Eielson, με το αεροσκάφος των 200 εκατ. δολαρίων να συντρίβεται λίγο μετά.

Το ατύχημα, που καταγράφηκε σε βίντεο, έδειξε το F-35 να χάνει ύψος κάθετα και να συντρίβεται.

Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά.

Η έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία της συντριβής ήταν η παρουσία πάγου στο σύστημα προσγείωσης, που εμπόδισε τη σωστή λειτουργία του.

Σύμφωνα με την αναφορά, το πρόβλημα εμφανίστηκε λίγο μετά την απογείωση, όταν το σύστημα προσγείωσης δεν μπόρεσε να λειτουργήσει πλήρως. Όταν ο πιλότος προσπάθησε να το κατεβάσει ξανά, η μύτη του τροχού «κλείδωσε» και οι επανειλημμένες προσπάθειες διόρθωσης έκαναν το λογισμικό του αεροσκάφους να «θεωρήσει» ότι βρισκόταν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να μεταβεί αυτόματα σε «λειτουργία εδάφους» ενόσω βρισκόταν στον αέρα.

Το αεροσκάφος έγινε ανεξέλεγκτο, οδηγώντας τελικά τον πιλότο στην απόφαση να εκτιναχθεί.

Πριν την εγκατάλειψη, ο πιλότος είχε επικοινωνήσει μέσω τηλεδιάσκεψης με πέντε μηχανικούς της Lockheed Martin, ανάμεσά τους έναν ανώτερο μηχανικό λογισμικού, έναν μηχανικό ασφάλειας πτήσεων και τρεις ειδικούς σε συστήματα προσγείωσης.

Κατόπιν οδηγιών, δοκίμασε δύο «touch and go» προσγειώσεις, με την ελπίδα να επαναφέρει τον μπλοκαρισμένο τροχό. Οι απόπειρες αυτές όχι μόνο απέτυχαν, αλλά ακινητοποίησαν και τους δύο κύριους τροχούς προσγείωσης.

Η έκθεση για το ατύχημα σημείωσε ότι μόλις εννέα ημέρες αργότερα καταγράφηκε παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο αεροδρόμιο, αλλά εκείνο το F-35 κατάφερε να προσγειωθεί με επιτυχία.